Herman Sandman te gast in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Schrijver, columnist en journalist Herman Sandman komt op donderdag 8 oktober naar Bibliotheek Veendam. Tijdens een middaglezing vertelt hij over zijn werk, zijn verhalen en zijn leven in en met de Veenkoloniën. ’s Avonds staat het schrijfcafé volledig in het teken van het schrijven van columns.
Van Stadskanaal tot Slochteren
Herman Sandman (1965) kent de Veenkoloniën als zijn broekzak. Hij groeide op in Stadskanaal en woont in Slochteren. Hij schreef veertien boeken, schreef mee aan de aan de voetbalopera Veendammer Wind, maakte theatershows met Bert Hadders en schrijft sinds 2017 dagelijks columns voor het Dagblad van het Noorden. Zijn verhalen zijn herkenbaar, nuchter en vaak met een flinke dosis humor.
Lezing: verhalen uit eigen werk
Van 14.30 tot 17.00 uur leest Herman Sandman voor uit eigen werk en neemt hij bezoekers mee in zijn verhalen, belevenissen en werkzaamheden als schrijver, journalist en columnist. Een middag vol herkenbare, verrassende en vaak humoristische verhalen uit Groningen en de Veenkoloniën.
Schrijfcafé: leer columns schrijven
Van 19.00 tot 21.00 uur is Herman Sandman te gast bij het schrijfcafé. Hij neemt beginnende en ervaren schrijvers mee in het vak van de columnist. Hoe schrijf je een goede column? Waar moet je op letten? Hoe kom je tot een onderwerp en hoe zorg je ervoor dat een tekst blijft hangen?
Sandman deelt zijn praktische tips en trucs en vertelt vanuit zijn jarenlange ervaring als columnist en journalist hoe je een goede column opbouwt.
De lezing en het schrijfcafé zijn afzonderlijk te bezoeken. Aanmelden kan via de website van Bibliotheek Veendam.
Bron: Maaike Hermse