KC de Driesprong in het kader van de E-waste op bezoek bij de Milieustraat

VRIESCHELOO – Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van Kindcentrum de Driesprong brachten deze week een bezoek aan de Milieustraat. Het bezoek was onderdeel van de E-waste Race, een landelijke wedstrijd waarbij basisscholen vier weken lang zoveel mogelijk elektronisch afval inzamelen.
De E-waste Race maakt het inzamelen van elektronisch afval leuk en leerzaam. Leerlingen voeren campagne in hun eigen buurt, vragen buren en familie om oude apparaten en scoren punten voor hun school. De school die aan het einde de meeste punten haalt, wint een schoolreis. KC de Driesprong doet mee om leerlingen bewuster te maken van duurzaamheid, hergebruik en recycling.
Wethouder Giny Luth gaf begin deze maand namens de gemeente het startschot voor de deelname van KC de Driesprong. “Het is mooi om te zien hoe kinderen zelf aan de slag gaan met dit belangrijke thema,” aldus de wethouder. “Zij zijn de ambassadeurs van duurzaamheid in hun eigen buurt.” Ook inwoners kunnen de school steunen. Heeft u thuis nog oude of kapotte elektronische apparaten liggen, zoals een oude telefoon, wekkerradio, föhn of speelgoed met batterijen? Meld deze dan aan via ewasterace.nl of breng ze naar de Milieustraat. De leerlingen komen aangemelde apparaten desgewenst thuis ophalen.
Meer informatie
Voor meer informatie over de E-waste Race: www.ewasterace.nl
Voor meer informatie over de Milieustraat: www.[gemeente].nl/milieustraat
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