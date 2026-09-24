Met vernieuwing Kind- en Geboortezorg staat gezinsgerichte zorg op 1 bij Treant

EMMEN – Een groot deel van de 4e verdieping van ziekenhuislocatie Scheper in Emmen is vernieuwd. De afgelopen tijd is daar Kind- en Geboortezorg van Treant verbouwd. Met de aanpassingen kan de focus worden gelegd op gezinsgerichte zorg.
‘Ieder kind en gezin verdient een goede (door)start: voor, tijdens en na de geboorte en in de eerste 18 jaar van zijn of haar leven. We bieden geen afzonderlijke zorg aan het kind of de kraamvrouw, maar werken gezingsgericht’, legt Trea Hein uit, clusterhoofd Kind- en Geboortezorg. ‘Dit zorgt voor een goede hechting tussen ouder en kind, een kortere tijd in het ziekenhuis en het gezin is beter voorbereid als het weer naar huis mag.’
Vooroplopen
Bij gezinsgerichte zorg zullen de professionals in het ziekenhuis voortdurend de zorgverlenende rol van de ouders aanmoedigen, beschermen en ondersteunen, waardoor de ouders zelf de controle krijgen over hun eigen kracht en hun gevoel van eigenwaarde. ‘Als gezin bij elkaar verblijven in dezelfde ruimte is daarbij een belangrijke voorwaarde. Onze kamers zijn hier met de verbouwing van de afgelopen periode op ingericht’, vertelt Hein. ‘Daarnaast is het natuurlijk erg prettig dat alles nieuw is, zowel voor onze patiënten als onze medewerkers.’
‘Uit onderzoek blijkt dat gezinsgerichte zorg onder andere als effecten heeft dat zieke kinderen eerder beter worden, dat de kwaliteit van zorg stijgt, dat kraamvrouwen en ouders tevredener zijn en dat onze zorgprofessionals hun werk beter kunnen doen. Met de verbouwing van de kamers kunnen we dit zo optimaal mogelijk doen en lopen we voorop wat betreft zorg voor kinderen in de regio’, stelt Trea Hein. ‘Ons team betrekt ouders bij de zorg voor hun kind. We helpen en leren hen over de zorg voor hun kind. Om kinderen zich veilig te laten voelen, kunnen ouders bij ons overnachten en dicht bij hun kind blijven.’
Kind- en Geboortezorg Treant
Treant biedt complete zorg rondom zwangerschap, bevalling en de periode daarna. In het ziekenhuis in Emmen is 24 uur per dag specialistische zorg beschikbaar. Hier zijn moderne verloskamers, inclusief een bevalbad, de kraamafdeling, neonatologie en de Kinder- en Jeugdafdeling voor kinderen tot 18 jaar. Voor poliklinische afspraken, controles en nacontroles kunnen patiënten terecht binnen alle drie de ziekenhuislocaties van Treant.
In Hoogeveen en Stadskanaal kunnen kinderen voor dagbehandelingen, kleine operaties, diverse onderzoeken en testen terecht op de Kinder- en Jeugdafdeling.
Bron/foto’s: Treant