Michael Berg vertelt in Vlagtwedde over de kunst van het schrijven van een thriller

VLAGTWEDDE – Zo’n dertig belangstellenden kwamen donderdagavond naar de bibliotheek in Vlagtwedde voor een ontmoeting met thrillerschrijver Michael Berg. In het kader van de Gouden Strop Thrillertour vertelde Berg over zijn schrijverschap, zijn boeken en vooral over de manier waarop een thriller tot stand komt.
Berg, die enkele jaren in Frankrijk woonde en werkte, woont sinds 2017 weer in Nederland. Inmiddels heeft hij dertien boeken geschreven. Met zijn thriller ‘Nacht in Parijs’ zette hij zich in 2013 nadrukkelijk op de kaart. Voor dat boek ontving hij de Gouden Strop.
Ook in 2026 viel Berg opnieuw in de prijzen. Met ‘Vergelding’ won hij de NBD Biblion Gouden Strop. Het boek vormt het tweede deel van de trilogie De Mergellandmoorden, die zich afspeelt in Zuid-Limburg. De serie combineert psychologische spanning met familiegeschiedenissen, geheimen en cold cases.
Het eerste deel van de trilogie, ‘Terugkeer’, won de Hebban Thrillerprijs 2026. Het derde en laatste deel, ‘Finale’, verschijnt op 10 november.
Tijdens de avond werd Berg geïnterviewd door Mia van Veen. Zij stelde vragen over zijn boeken en over de verschillende aspecten die bij het schrijven van een thriller komen kijken. Volgens Berg begint een goed spannend verhaal onder meer met drama, conflict en relevantie. Ook geloofwaardige personages, psychologie, spanning en een goed opgebouwd plot zijn volgens hem belangrijke ingrediënten.
Berg vertelde dat hij gemiddeld ongeveer anderhalf jaar nodig heeft om een boek te schrijven. Inspiratie haalt hij onder meer uit zijn directe omgeving. Gebeurtenissen en mensen kunnen daarbij een vertrekpunt vormen, waarna het verhaal tijdens het schrijfproces verder wordt opgebouwd.
Ook werd besproken hoe verschillende verhaallijnen uiteindelijk bij elkaar komen en hoe een schrijver de spanning gedurende een heel boek kan vasthouden. De aanwezigen kregen daarmee niet alleen meer achtergrondinformatie over ‘Vergelding’, maar ook een kijkje in de wereld achter het schrijven van een thriller.
De Gouden Strop Thrillertour is een initiatief van Stichting Gouden Strop en Stichting NBD Biblion. Tijdens deze tour krijgen lezers de gelegenheid om bekroonde thrillerschrijvers te ontmoeten en meer te horen over hun werk. In Vlagtwedde was er na afloop gelegenheid om vragen te stellen, het boek ‘Vergelding’ aan te schaffen en te laten signeren.
Foto’s: Anneke de Vries