OnderOns gaat schilderen met kunstenaar Theo Zwinderman

VEENDAM – Op dinsdag 29 september staat OnderOns in vanBeresteyn in het teken van acrylschilderen. Onder begeleiding van kunstenaar Theo Zwinderman gaan deelnemers zelf aan de slag met een schilderij.
Vooraf kiest iedere deelnemer zelf een afbeelding om mee te werken. Theo helpt vervolgens stap voor stap om deze te vertalen naar een eigen schilderij. Ervaring met schilderen is niet nodig. Alle materialen zijn aanwezig en er wordt gewerkt op een canvas van ongeveer A3-formaat.
De workshop is onderdeel van OnderOns, het programma van vanBeresteyn met iedere dinsdagmiddag een andere activiteit. Van creatieve workshops en muziek tot film en andere activiteiten waarbij ontmoeting centraal staat.
Voor deze workshop is plaats voor maximaal zes deelnemers.
Datum: dinsdag 29 september 2026
Tijd: 14.00 – 16.30 uur
Locatie: vanBeresteyn, Museumplein 5a in Veendam
Meenemen: een eigen afbeelding om na te schilderen
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn