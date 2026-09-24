Gemeente Pekela: Tukker FM-feest volgend jaar weer van harte welkom

PEKELA – Het Tukker FM Tentfeest komt terug en als het aan de gemeente Pekela ligt wordt het een jaarlijks evenement. Ongeveer 5.000 liefhebbers van het Nederlandse levenslied waren afgelopen zaterdag in Pekela voor de Tukker FM Donders Dikke Tent Party. Het evenement verliep zo succesvol dat de organisatie direct heeft aangekondigd volgend jaar terug te keren.
Zowel de organisatie als de gemeente Pekela kijken tevreden terug op de avond. Burgemeester Jaap Kuin van Pekela spreekt van een zeer geslaagd feest: “Er hing een uitstekende sfeer en we hebben vele enthousiaste reacties gehad. Dat geeft vertrouwen voor een volgende editie.”
Nico Silvius, directeur van Tukker FM: “Al tijdens het evenement en in de dagen daarna kregen we één vraag steeds opnieuw: komen jullie volgend jaar terug? Dat was voor ons de aanleiding om direct te kijken of een vervolg mogelijk was.”
Tukker FM heeft de datum voor de volgende editie aan de Nieuwe Zuideraanleg in Boven Pekela inmiddels geprikt op 18 september 2027.
Het verloop van het evenement van afgelopen weekend wordt op korte termijn geëvalueerd met omwonenden uit Boven Pekela. Inwoners ontvangen hierover eind dit jaar een brief van de gemeente. De uitkomsten en aandachtspunten van deze evaluatie worden meegenomen bij de vergunningverlening voor de editie van volgend jaar.