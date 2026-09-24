Principebesluit provinciale bijdrage van 15 miljoen voor ijsbaan Kardinge

GRONINGEN – Provinciale Staten hebben ingestemd met een bijdrage van €15 miljoen voor een nieuwe ijsbaan van Kardinge. De bijdrage wordt beschikbaar gesteld onder een aantal voorwaarden. Daarmee zet de provincie belangrijke stap richting het behoud van de enige overdekte schaatsvoorziening in Groningen.
Dit besluit is een belangrijke stap voor de gemeente Groningen richting het behoud van de overdekte ijsbaan. De ijsbaan in Kardinge is de enige plek in de provincie waar inwoners het hele jaar door kunnen schaatsen. Voor schaatsverenigingen, recreatieve schaatsers en toekomstige generaties schaatsliefhebbers is het daarom een belangrijke voorziening. De provincie vindt het belangrijk dat deze mogelijkheid ook in de toekomst behouden blijft.
De gemeente Groningen werkt de plannen voor het sportcentrum Kardinge, inclusief de nieuwe ijsbaan, verder uit. De provincie heeft aan haar bijdrage voorwaarden verbonden. Zo moet het financieel en organisatorisch kunnen en moet de nieuwe ijsbaan voor de hele provincie van toegevoegde waarde zijn. Zodra duidelijk is dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan en de gemeente een definitief besluit neemt over de realisatie, kan de provinciale bijdrage beschikbaar worden gesteld.
Gedeputeerde Van Dijken is blij dat Provinciale Staten hebben ingestemd met de bijdrage: “De ijsbaan van Kardinge is van waarde voor inwoners uit de hele provincie. Generaties Groningers hebben hier leren schaatsen en dat willen we ook mogelijk houden voor toekomstige generaties.” Sportwethouder Jalt de Haan van de gemeente Groningen is verheugd met het provinciale principebesluit om financieel bij te dragen aan de ijsvoorzieningen op Sportcentrum Kardinge. “We zijn de provincie hiervoor zeer erkentelijk. Hun positieve houding onderstreept het brede regionale belang van een nieuw Kardinge met ijsvoorzieningen, zoals die in onze voorkeursvariant is opgenomen. Het is een belangrijkste stap voor de verdere uitwerking van de plannen. Uiteraard blijven we de provincie daar de komende tijd goed in meenemen.”
Bron: Provincie Groningen