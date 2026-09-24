RSG Ter Apel zoekt vrijwilliger

TER APEL – Het Rijksscholengemeenschap in Ter Apel is op zoek naar een vrijwilliger.
Bent u in uw werkzame leven actief geweest in de techniek en wilt u graag een deel van uw ervaring overdragen aan jongeren (12-16 jaar oud)?
Wilt u 1 of meerdere dagen per week assisteren bij technieklessen op de RSG Ter Apel?
Wilt u deel uitmaken van een gezellig team, dat gezamenlijk aan de slag is voor het best mogelijke onderwijs voor onze jongeren?
Dan is het wellicht leuk om vrijwilliger te worden bij RSG Ter Apel! Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur, Rolf Albring. Hij is bereikbaar via r.albring@rsgterapel.nl
Bron: Rolf Albring