Stichting K6 organiseert voor de 10e keer een Herfsttocht

BELLINGWOLDE – Op zaterdag 7 november organiseert stichting K6 voor de 10e keer een Herfsttocht. De inschrijfgelden komen volledig ten gunste van Against Cancer, de organisatie waarvoor K6 in deze actieperiode geld inzamelt.
De deelneners hebben de mogelijkheid om drie afstanden op de ATB te volbrengen, ook is er een tocht voor de racefiets. Als ze in een groep fietsen worden ze begeleid. Ook kan er individueel worden deelgenomen. Deelnemers ontvangen dan een digitale routebeschrijving (GPX).
Info:
- opgeven kan via inschrijven@k6tegenkanker.nl
- halverwege is er een pauzeplek ingericht
- de start is bij De Meet in Bellingwolde (geen douchegelegenheid)
- inloop op 7 november vanaf 8.30 uur. De start is om 9.00 uur