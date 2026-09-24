Veel belangstelling voor plannen voormalige Houtzagerij Nooit-Gedacht

NIEUWE PEKELA – Er moesten stoelen bij worden gezet, zo groot was de opkomst gisteravond op de bijeenkomst over de voormalige Houtzagerij Nooit-Gedacht in de Bonifatiuskerk in Nieuwe Pekela.
Stichting Roemte probeert samen met de gemeente het verpauperde rijksmonument weer nieuw leven in te blazen. Inwoners kunnen meepraten over en meewerken aan de toekomst van de houtzagerij.
Ook kwamen er vragen over de mogelijk invulling van het terrein met woningbouw. Burgemeester Jaap Kuin gaf tekst en uitleg en dat op een later tijdstip daar meer over duidelijk wordt.
Projectleider Durk de Vries van Roemte was tevreden over de bijeenkomst: ‘We waren een beetje overdonderd. We hadden op twintig mensen gerekend. Er kwamen zeker dubbel zoveel.’
Inmiddels heeft een tiental inwoners zich opgegeven om een rol te spelen bij de renovatie van Nooit-Gedacht. ‘We merken dat mensen graag willen dat de houtzagerij en de machines weer in oude luister worden hersteld. Ook zien ze graag dat het monument een nieuwe invulling krijgt. Daar hebben we suggesties voor gekregen zoals horeca of een opleidingsplek voor jongeren. We gaan nu alles op een rij zetten.’ aldus De Vries.
In oktober komt er nog een derde bijeenkomst. Dan wordt verder ingegaan op de plannen voor het terrein.
Bron/foto’s: Gemeente Pekela