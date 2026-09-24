GRONINGEN – Het regiobestuur van de VVD Groningen draagt Erik Jan Bennema voor als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van 17 maart 2027. Bennema is sinds maart 2025 gedeputeerde namens de VVD in de provincie Groningen en was daarvoor jarenlang fractievoorzitter in de Provinciale Staten.

Volgens het regiobestuur beschikt Bennema over de politieke en bestuurlijke ervaring om de VVD richting de verkiezingen aan te voeren. Regiovoorzitter Betty de Boer: “Erik Jan kent Groningen door en door en heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij met veel energie en overtuiging voor onze provincie werkt. Hij weet wat er speelt bij inwoners en ondernemers en combineert een duidelijke liberale koers met ruime politieke en bestuurlijke ervaring. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om onze partij richting de Provinciale Statenverkiezingen te leiden.”

Bennema is geboren op het Hogeland en getogen in de provincie Groningen. Hij studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en is al lange tijd actief binnen de VVD. In 2019 werd hij gekozen als lid van Provinciale Staten van Groningen en werd hij fractievoorzitter. Na de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 bleef hij die functie vervullen. Sinds maart 2025 is hij gedeputeerde. In het provinciebestuur is hij verantwoordelijk voor Economie, Mobiliteit en Internationalisering en is hij gebiedsgedeputeerde voor Noord-Groningen.

In zijn huidige rol zet Bennema zich onder meer in voor een sterke Groningse economie, goede bereikbaarheid en het versterken van de internationale positie van de provincie. Daarbij ziet hij ondernemerschap en goede infrastructuur als belangrijke voorwaarden om in alle delen van Groningen prettig te kunnen wonen en werken.

Bennema is verheugd over de voordracht: “Het is een grote eer dat het regiobestuur mij voordraagt als lijsttrekker. Groningen is de provincie waar ik ben opgegroeid en waar ik mij al jarenlang met veel plezier voor inzet. Het Groninger landschap en ons prachtige erfgoed moeten we koesteren. Om te behouden wat van waarde is, zetten we in op vernieuwing. Er liggen veel kansen die we goed kunnen benutten zoals de Nij Begun gelden. Groningers moeten een goede boterham kunnen verdienen en onze economie maken we toekomstbestendig. Dat betekent vol inzetten op investeren in talent, innovatie, digitalisering en nuttige toepassing van kunstmatige intelligentie. Knellende regels zo veel mogelijk beperken en ruimte bieden aan ondernemers, een sterke landbouw en moderne industrie. Juist in een tijd waarin te weinig geld is voor infrastructuur wil ik mij sterk maken voor bereikbaarheid. We blijven investeren in ons wegennet, spoorverbindingen, de luchthaven Eelde, onze zeehavens en we leggen een nieuwe kade aan met een veerverbinding naar Noorwegen.

Ik kijk ernaar uit om samen met de kandidaten van onze lijst de provincie in te gaan en te laten zien waar de VVD voor staat: ontwikkeling van talent, ruimte voor ondernemerschap, goede bereikbaarheid en een Groningen waar het goed wonen, werken en leven is.”

De voordracht van Bennema wordt op 5 november aan de leden van VVD Groningen voorgelegd.

Bron: Statenfractie VVD Provincie Groningen