Afscheid van Harrie Woldendorp tijdens live-uitzending Groningen 1 vanaf Boeskoolmarkt

TER APEL – De 35e editie van de Boeskoolmarkt in Ter Apel krijgt zaterdag een bijzonder radiotintje. Groningen 1 zendt die dag live uit vanaf de markt, waarbij voor presentator Harrie Woldendorp een einde komt aan een lange periode bij de lokale omroep. Hij presenteert in Ter Apel voor de laatste keer het programma Brunchroom en neemt daarna officieel afscheid van de radio.
De Boeskoolmarkt vindt zaterdag plaats in het centrum van Ter Apel en biedt bezoekers een uitgebreid aanbod aan marktkramen, activiteiten en de Boeskoolrommelmarkt. De markt wordt om 10.00 uur officieel geopend door wethouder Herma Hemmen, waarna een kanonschot van de Bourtange Schutters het startsein geeft.
Groningen 1 is de hele ochtend aanwezig met de locatiebus, die ter hoogte van de PLUS supermarkt staat opgesteld. Van 10.00 tot 11.00 uur wordt het programma Dieverdoatsie live uitgezonden met Wietze de Roo en technicus Jan de Vries. In het programma is onder meer aandacht voor streektaalmuziek, de opening van de markt en sfeerimpressies vanuit Ter Apel.
Daarna is het van 11.00 tot 13.00 uur tijd voor Brunchroom met Harrie Woldendorp. Technicus Julian Buist verzorgt de techniek. Voor Woldendorp wordt het een bijzondere uitzending, want na ruim dertig jaar als vrijwilliger bij de omroep neemt hij afscheid van de radio.
Woldendorp begon in 1994 als vrijwilliger bij de omroep. Hij presenteerde destijds het programma Aktua, de voorloper van Westerwolde Actueel en het huidige Brunchroom. In de jaren daarna bleef hij actief betrokken bij de omroep. Zo maakte hij onder meer programma’s rond de jaarlijkse PaasPuzzelrit, waarbij hij muziek uit een bepaald jaar presenteerde, en was hij samen met collega’s betrokken bij de Evergreen Top 100. Daarnaast maakte hij de speciale uitzendingen, samen met, de technicus van dienst zoals hij dat noemde, Simon Noor, de Mistical Mysterie Tour, een virtuele trein langs de jaren in de muziek.
Naast zijn werkzaamheden als presentator maakte Woldendorp ook deel uit van het bestuur van de omroep. Na zijn pensionering besloot hij nu ook een punt te zetten achter zijn radiowerk.
Zijn laatste uitzending van Brunchroom vindt plaats vanaf de Boeskoolmarkt in Ter Apel, een plek die voor hem vertrouwd terrein is. Daarmee vormt de markt het decor voor het afscheid van een radiomaker die sinds 1994 een vaste rol heeft gespeeld binnen de lokale omroep.
Naast de live-uitzendingen staat er zaterdag natuurlijk ook veel te gebeuren op deze 35ste editie van de Boeskoolmarkt. De Boeskoolrommelmarkt keert na de succesvolle eerste editie terug en krijgt opnieuw een plek in het centrum. Particulieren kunnen er tweedehands spullen, curiosa en andere vondsten aanbieden. De rommelmarkt duurt van 09.00 tot 17.00 uur.
Ook de verkoop van boeskool krijgt een bijzonder doel. De opbrengst gaat naar Stichting DuoFietsen Ter Apel, die twee keer per week met ouderen en mensen met een beperking fietst in en rond Ter Apel. Handelsvereniging Mercurius heeft toegezegd de opbrengst te verdubbelen.