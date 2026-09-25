Benefietconcert door Zanggroep Friends in MOW Museum Westerwolde

BELLINGWOLDE – Vrijdagavond 23 oktober organiseert Zanggroep Friends uit Blijham in samenwerking met het MOW Museum Westerwolde een Benefietconcert. De opbrengst van dit concert komt geheel ten goede van: Stichting RHGD Reddingshonden Noord Nederland.
Zanggroep Friends is een gemengd koor met 40 leden, we zingen een wisselend repertoire, Engels, Duits, Nederlands en Gronings, zowel populair als klassiek, onder leiding van dirigente Kiny Eiten en met medewerking van pianiste Jenny Niemeijer. Ze repeteren elke dinsdagmiddag in ’t Ganzenust in Vriescheloo en zoeken nog bassen ter versterking.
Ze zien u graag op vrijdagavond 27 september aan de Hoofdweg 161 in Bellingwolde.
19.00 uur is de zaal open
19.30 uur begint het concert
Zanggroep Friends Bijham
Website: https://www.zanggroepfriendsblijham.nl/
facebook : https://www.facebook.com/groups/880941365300108
email: info@zanggroepfriendsblijham.nl
Bron: Ton van Doorn