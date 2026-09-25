Bert Heerink & Martijn van der Zande brengen verrassende country klassiekers naar het podium

ONSTWEDDE, HOLTE – Classic Country: twee stemmen, één gitaar en een verrassend repertoire
Wat krijg je wanneer een rockzanger met een indrukwekkende staat van dienst en een Groningse singer-songwriter samen de country induiken? Een verrassende, sfeervolle en vooral eigenzinnige muzikale belevenis. Met ‘Classic Country’ brengen Bert Heerink en Martijn van der Zande bekende en minder bekende klassiekers uit het country repertoire in een bijzondere akoestische setting. Met slechts één gitaar en twee stemmen krijgen de nummers een nieuwe dimensie.
Bert Heerink is bij het grote publiek vooral bekend als de karakteristieke zanger van Vandenberg, waarmee hij wereldwijd succes had met onder meer de hit Burning Heart. Ook na zijn periode bij Vandenberg bleef Heerink actief en succesvol in de muziek, onder andere met nummers als July July.
Voor zijn akoestische countryproject vond Heerink in de Groningse liedjesschrijver en muzikant Martijn van der Zande de ideale muzikale partner. Samen geven zij bekende nummers een verrassende uitvoering en laten ze horen dat ‘country’ veel breder is dan je misschien denkt.
Op het programma staan onder meer klassiekers als ‘Take Me Home, Country Roads’ van John Denver en ‘Green, Green Grass of Home’, bekend van Tom Jones. Daarnaast komen verrassende uitvoeringen voorbij van nummers van onder anderen Glen Campbell en Shania Twain.
De kracht van Classic Country zit in de eenvoud: twee stemmen, één gitaar en de ruimte om de songs centraal te stellen. Verwacht herkenning, verrassingen, mooie samenzang en vooral een heerlijke muzikale avond.
Bert Heerink & Martijn van der Zande – Classic Country.
Countryklassiekers zoals je ze niet eerder hoorde.
Praktische informatie
KleinKunstTheater Holte, Holte 58, 9591 VR Onstwedde
Datum: 18 oktober 2026
Aanvang: 15.00 uur
Info: www.kleinkunsttheaterholte.nl
Bron: Janneke Eefsting Holwerda