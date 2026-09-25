Concert Christelijk Mannenkoor Zuidlaren in de Magnuskerk te Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op zondag 11 oktober a.s. treedt het Christelijk Mannenkoor Zuidlaren op in de Magnuskerk te Bellingwolde. Op het programma staan zowel geestelijk repertoire en mooie koralen als wereldlijke liederen.
Het koor telt bijna 50 leden en staat o.l.v. Marnix Onrust. Verder beschikt het koor over solisten in eigen gelederen. Sinds 1 januari 2026 is het koor functioneel samengegaan met het Gereformeerd Mannenkoor “Noord-Drenthe” en is hierdoor op volle sterkte
De aanvangstijd voor dit concert is 16:00 uur en de deur is open vanaf 15:30 uur. Reserveren is niet mogelijk.
Bron: Jan Eefting