d’Rentmeester opent concertseizoen met The Lonesome Malones, Bert Hadders en Merel Sophie

VALTHERMOND – Concertboerderij d’Rentmeester in Valthermond opent op zaterdag 3 en zondag 4 oktober het nieuwe concertseizoen met een weekend vol muziek. Zaterdag staat de bluegrassband The Lonesome Malones op het podium. Zondag volgt de eerste editie van Songs & Stories van het seizoen, met Bert Hadders en Merel Sophie. Beide concerten worden georganiseerd in samenwerking met Stichting Cultureel Bolwerk Veenkoloniën.
Na de zomer gaan de deuren van de concertzaal van d’Rentmeester weer open voor een nieuw seizoen luisterconcerten. De concertboerderij is trots dat het seizoen meteen kan beginnen met een heel weekend muziek. Twee dagen met een heel verschillend programma, maar met één duidelijke overeenkomst: muziek en verhalen staan centraal.
Zaterdag 3 oktober: The Lonesome Malones
Op zaterdagavond 3 oktober komt The Lonesome Malones naar Valthermond. De band brengt bluegrass, folk en Americana en bestaat uit vier muzikanten met een grote liefde voor traditionele Amerikaanse rootsmuziek. The Lonesome Malones ontstond uit spontane jamsessies tijdens de European World of
Bluegrass. Wat begon als samen muziek maken, groeide al snel uit tot een vaste band. Inmiddels stonden de muzikanten onder meer op de showcase van de European Bluegrass Music Association in Praag en zijn ze op verschillende Europese podia en festivals te vinden. In d’Rentmeester spelen ze zoals bluegrass ooit bedoeld is: akoestisch en met veel aandacht voor samenzang en snaarinstrumenten. Banjo, gitaar, mandoline en contrabas vormen samen de basis voor een avond vol Amerikaanse rootsmuziek.
Het luisterconcert begint zaterdag 3 oktober om 20.15 uur.
Zondag 4 oktober: Songs & Stories met Bert Hadders en Merel Sophie
Een dag later, op zondag 4 oktober, staat de eerste Songs & Stories van het nieuwe seizoen op het programma. Deze concertreeks draait om liedjes én de verhalen daarachter. Deze middag zijn Bert Hadders en Merel Sophie te gast. Hadders is als muzikant en liedjesschrijver nauw verbonden met Groningen en de Veenkoloniën. In zijn liedjes komen de streek, de mensen en hun verhalen regelmatig voorbij. Met humor en een scherp oog voor wat er om hem heen gebeurt, weet hij grote en kleine verhalen in muziek te vangen. Merel Sophie brengt haar eigen liedjes en verhalen mee naar Valthermond. Haar muziek vormt deze middag een ander geluid naast dat van Hadders en past daarmee precies bij de opzet van Songs & Stories: twee artiesten, ieder met een eigen achtergrond en repertoire, die het publiek meenemen in de verhalen achter hun muziek.
Nieuw seizoen in d’Rentmeester
Met dit openingsweekend begint voor Concertboerderij d’Rentmeester een nieuw seizoen met luisterconcerten in uiteenlopende genres. De programmering komt mede tot stand in samenwerking met Stichting Cultureel Bolwerk Veenkoloniën. De stichting zet zich in voor een breed en toegankelijk cultureel aanbod in de Veenkoloniën en maakthet mede mogelijk om artiesten uit de regio te combineren met muzikanten van ver daarbuiten.
The Lonesome Malones spelen op zaterdag 3 oktober om 20.15 uur in Concertboerderij d’Rentmeester, Zuiderdiep 279 in Valthermond. Op zondag 4 oktober vindt Songs & Stories met Bert Hadders en Merel Sophie plaats.
Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.drentmeester.nl
Bron: Elise Kerner
Concertboerderij d’Rentmeester