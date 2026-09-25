Driewielfiets Ontdekdag trekt meer dan 60 belangstellenden naar Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Meer dan 60 belangstellenden kwamen vrijdagmiddag naar ’t Kruispunt in Vlagtwedde voor de Driewielfiets Ontdekdag. De middag was onderdeel van de Sportweek Inclusief, die van 18 tot en met 27 september wordt georganiseerd door Westerwolde Beweegt en Stadskanaal Beweegt. Bezoekers konden verschillende driewielfietsen bekijken en zich laten informeren over de mogelijkheden. Ook was er volop gelegenheid om de fietsen zelf uit te proberen en een proefrit te maken. Er werd enthousiast gebruikgemaakt van die mogelijkheid.
Bezoekers konden verschillende modellen ervaren en ontdekken welke fiets en uitvoering het beste bij hun wensen en mogelijkheden past. Naast het fietsen zelf was er ruimte voor vragen, uitleg en gesprekken met de aanwezige deskundigen.
De grote belangstelling maakte de middag tot een geslaagde activiteit binnen de Sportweek Inclusief. Het initiatief richt zich op sport en bewegen voor iedereen, met of zonder beperking.
De Driewielfiets Ontdekdag vormde één van de activiteiten binnen het programma van de Sportweek Inclusief. De komende activiteiten zijn onder meer de Parasportdag op zaterdag 26 september in Sporthal De Veenhorst in Musselkanaal en de afsluitende middag met het Nederlands amputatievoetbalteam op zondag 27 september in Wedde.
Foto’s en tekst: Freerk Boskers Fotografie