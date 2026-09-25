Een geslaagde burendag in Ter Apelkanaal

TER APELKANAAL – Wat was het gezellig vanochtend tijdens de burendag in Ter Apelkanaal, georganiseerd in samenwerking met het COA. Onder het genot van een kop koffie en iets lekkers was er de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.
Een mooi onderdeel van deze dag was dat mensen van het COA samen de speeltuin hebben aangepakt en opgeknapt. Met elkaar de handen uit de mouwen en zorgen voor een fijne en mooie plek voor de kinderen uit de buurt.
Daarnaast zijn er waardevolle gesprekken gevoerd met inwoners. Er was ruimte om vragen te stellen en ideeën aan te dragen. Er zijn veel vragen en aandachtspunten opgehaald waar ze de komende tijd mee aan de slag kunnen.
Bron en foto’s: Alie Moed-Velema, Welzijn Westerwolde