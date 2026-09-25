Galerie Boven opent tijdelijke pop-up galerie in Stadskanaal

STADSKANAAL – In de maanden oktober en november krijgt Stadskanaal er tijdelijk een bijzondere plek voor kunst bij. Galerie Boven opent gedurende twee maanden een pop-up galerie in het centrum van Stadskanaal aan het Europaplein 4. Bezoekers kunnen er kennismaken met uiteenlopend werk van de leden van Galerie Boven.
Galerie Boven is een collectief van kunstenaars met verschillende achtergronden en disciplines. Die veelzijdigheid is terug te zien in de pop-up galerie. Bezoekers kunnen er verschillende vormen van beeldende kunst ontdekken en zich laten verrassen door de diversiteit aan stijlen, materialen en onderwerpen.
De kunstenaars van Galerie Boven zijn actief betrokken bij het culturele leven in de regio. Zo neemt het collectief ook deel aan Kunst op Noord. Met de pop-up galerie in Stadskanaal wil Galerie Boven opnieuw kunst dichtbij het publiek brengen en ruimte creëren voor ontmoeting, inspiratie en kennismaking met het werk van regionale kunstenaars.
De tijdelijke galerie is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Of je nu regelmatig een galerie bezoekt, zelf kunst maakt of gewoon nieuwsgierig bent: iedereen is welkom om binnen te lopen en het werk van de verschillende kunstenaars te bekijken.
“Met deze pop-up galerie willen we kunst letterlijk naar de mensen toe brengen. We vinden het mooi om ons werk tijdelijk op een nieuwe plek te kunnen laten zien en bezoekers kennis te laten maken met de verschillende kunstenaars die bij Galerie Boven zijn aangesloten. We zijn als collectief actief in de regio en vinden het belangrijk om kunst zichtbaar en toegankelijk te maken.” Galerie Boven is al meer dan 25 jaar een begrip in Stadskanaal e.o.
De pop-up galerie is geopend in oktober en november en is te vinden aan het Europaplein 4 in Stadskanaal. Openingstijden: vrijdag: 13.00-16.00 uur en zaterdag van 11.00-16.00 uur.
De officiële opening vindt plaats op zaterdag 3 oktober om 14.00 uur door wethouder Egbert Hofstra van de gemeente Stadskanaal.
Praktische informatie
Galerie Boven
Pand: Europlein 4
Stadskanaal.
Pop-Up store.
Website: www.galerieboven.nl
Facebook: galerie Boven Artist’s lovers
Bron: Ineke Pals