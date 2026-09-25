Gereedschapskist Sterke Boerderijen helpt boerderijen toekomstbestendig te maken 

GRONINGEN – Eigenaren, bewoners en agrarische ondernemers in Groningen kunnen vanaf nu gebruikmaken van de nieuwe digitale Gereedschapskist Sterke Boerderijen. De website gereedschapskist.goudgebouwd.nl bundelt kennis, ontwerpideeën en praktische maatregelen voor het versterken, verduurzamen en ontwikkelen van Groninger boerderijen, schuren en erven. Daarmee helpt de gereedschapskist iedereen die werkt aan een toekomstbestendige boerderij, met respect voor het karakter van het Groningse erfgoed.
Toekomst Groninger boerderijen
Groninger boerderijen zijn meer dan gebouwen. Ze vertellen het verhaal van het landschap, de landbouw en veeteelt en de mensen die er wonen en werken. Tegelijkertijd staan veel eigenaren voor grote opgaven. Versterking, verduurzaming, veranderende bedrijfsvoering en nieuwe wet- en regelgeving vragen om keuzes die niet altijd eenvoudig zijn.
De Gereedschapskist Sterke Boerderijen biedt hiervoor praktische handvatten. Op de website vinden gebruikers oplossingen voor veelvoorkomende vraagstukken, variërend van het aanpassen van bestaande schuren en uitbreiding van het erf tot hergebruik en verduurzaming van gebouwen.
Voor ondernemers en boerderijeigenaren
De gereedschapskist richt zich op iedereen die betrokken is bij de toekomst van Groninger boerderijen, schuren en erven. Voor agrarische ondernemers biedt de website inspiratie en praktische maatregelen om gebouwen beter aan te laten sluiten op de bedrijfsvoering van vandaag en morgen. Denk aan ruimte voor modern materieel, dierenwelzijn, verduurzaming en uitbreiding van bestaande voorzieningen.
Ook eigenaren van voormalige boerderijen kunnen er terecht voor ideeën en voorbeelden voor behoud, aanpassing of herbestemming van karakteristieke gebouwen. De website laat zien hoe historische schuren en boerderijen een nieuwe toekomst kunnen krijgen zonder hun identiteit te verliezen.
Praktische maatregelen en maatwerk
De maatregelen in de gereedschapskist zijn ontwikkeld op basis van veelvoorkomende vraagstukken van gebruikers en bewoners van Groninger boerderijen en schuren. Ze bieden oplossingen voor concrete situaties en kunnen vaak ook gecombineerd worden toegepast. Denk aan ruimte creëren door houten spanten te vervangen door staal, het vergroten van de schuuroppervlakte, de schuur verhogen of juist de vloer verlagen.
Welke maatregelen geschikt zijn, hangt af van de locatie, de status van het gebouw en de ruimtelijke kaders. Daarom benadrukt de website ook het belang van maatwerk en professioneel ontwerpadvies. De gereedschapskist helpt gebruikers om mogelijkheden te verkennen en goed onderbouwde keuzes te maken voor de toekomst van hun erf.
Belang van sterke boerderijen als erfgoed
We willen de rijke geschiedenis van onze provincie behouden. Ons erfgoed en mooie landschap vormen de kern van de identiteit van onze provincie. Het zijn belangrijke onderdelen die bijdragen aan de leefbaarheid en welvaart van onze inwoners. We staan daarom voor de taak om voor ons erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap te zorgen. De Gereedschapskist Sterke Boerderijen levert hieraan een bijdrage.
Meer informatie
Voor vragen, suggesties of meer informatie over de Gereedschapskist Sterke Boerderijen kunnen geïnteresseerden terecht bij het Atelier Regiobouwmeester (regiobouwmeester@nationaalcoordinatorgroningen.nl). Ook eigenaren die hun boerderij als voorbeeld op de website willen delen, worden uitgenodigd om contact op te nemen.
Bron: Provincie Groningen