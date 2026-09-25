Gewonde bij steekincident aan de Runde Noordzijde in Emmer-Compascuum

EMMER-COMPASCUUM – Aan de Runde Noordzijde in Emmer-Compascuum heeft in vannacht een steekincident plaatsgevonden.
De politie kreeg rond 00:15 uur melding van een steekincident aan De Runde Noordzijde in Emmer-Compascuum. De agenten troffen hier een gewonde man aan. Het gaat om een 39-jarige man uit Emmer-Compascuum. Er werd eerste hulp verleend aan het slachtoffer, waarna hij naar het ziekenhuis is overgebracht voor verdere medische behandeling.
Verdachten gevlucht
Bij het incident zijn mogelijk twee verdachten betrokken. Zij zijn na het incident met twee auto’s in onbekende richting gevlucht. De auto van de verdachten betreft mogelijk een blauwe Toyota Yaris. Ook namen zij de auto van het slachtoffer mee. Dat gaat om een grijze Citroën C4. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De aanleiding voor het steekincident wordt onderzocht.
Heeft u iets gezien of gehoord? Meld het!
Agenten zijn direct een onderzoek gestart naar dit incident. Heeft u beeldmateriaal uit de omgeving van de Runde Noordzijde in Emmer-Compascuum? Bijvoorbeeld afkomstig van een beveiligingscamera of videodeurbel? Weet u meer over de aanleiding van het conflict? Of heeft u andere informatie of tips? Dan komen ze graag met u in contact. Via het tipformulier kunt u het beeldmateriaal uploaden.
Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord wat het onderzoek verder misschien verder kan helpen? Dan kunt u zich melden via 0900-8844.
Bron: Politie Drenthe