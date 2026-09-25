Inwoner Muntendam aangehouden na geweldsincident in woning Meppel

MEPPEL, MUNTENDAM – De politie heeft vandaag twee aanhoudingen verricht na een geweldsincident in een woning aan de Papaverstraat in Meppel. Het gaat om een 45-jarige man uit Muntendam en een 49-jarige man uit Meppel.
De politie kreeg rond 13:00 uur een melding van een conflict in de woning aan de Papaverstraat. Op de locatie werd een gewonde man met een steek- danwel snijverwonding aangetroffen. Het gaat om de 45-jarige man uit Muntendam, die voor behandeling is overgebracht naar een ziekenhuis.
Aanhoudingen
In de woning is een 49-jarige man uit Meppel aangehouden. De 45-jarige man is na behandeling ook aangehouden.
De politie doet onderzoek naar wat er precies in de woning heeft afgespeeld en hoe de verwondingen precies zijn ontstaan.
Bron: Politie Drenthe