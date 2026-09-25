Inwoner Muntendam aangehouden na geweldsincident in woning Meppel

Foto: Jan en Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Provincie Drenthe, Provincie Groningen

MEPPEL, MUNTENDAM – De politie heeft vandaag twee aanhoudingen verricht na een geweldsincident in een woning aan de Papaverstraat in Meppel. Het gaat om een 45-jarige man uit Muntendam en een 49-jarige man uit Meppel.

De politie kreeg rond 13:00 uur een melding van een conflict in de woning aan de Papaverstraat. Op de locatie werd een gewonde man met een steek- danwel snijverwonding aangetroffen. Het gaat om de 45-jarige man uit Muntendam, die voor behandeling is overgebracht naar een ziekenhuis.

Aanhoudingen

In de woning is een 49-jarige man uit Meppel aangehouden. De 45-jarige man is na behandeling ook aangehouden.

De politie doet onderzoek naar wat er precies in de woning heeft afgespeeld en hoe de verwondingen precies zijn ontstaan.

Bron: Politie Drenthe

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