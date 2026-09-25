Zonovergoten en aangenaam begin van het weekend

Vrijdag In Beerta, Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde kan er vanochtend vroeg lokaal nog wat mist voorkomen, maar deze lost snel op. Daarna schijnt de zon overal volop en blijft het de gehele dag droog. De temperatuur loopt bij een zwakke zuidenwind van 1 tot 2 Bft op naar een aangename 20°C in onze regio. Vanavond en aan het begin van de nacht is er geen bewolking en blijft het helder en rustig met weinig wind.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar zaterdag kan er lokaal wat lichte regen vallen. Onder opklaringen koelt het in flink af naar een frisse minimumtemperatuur van rond de 6°C. Er staat boven land vrijwel geen wind.

Zaterdag Morgen, zaterdag 26 september, start de dag met een mix van wolkenvelden en lokaal wat ruimte voor de zon. In de ochtend kan er in het noorden nog een enkel spatje lichte regen vallen, maar ’s middags is het op veruit de meeste plaatsen in de streek gewoon droog. Met een zwakke noordoostenwind van 2 Bft komt de maximumtemperatuur uit op een redelijke 17°C. ’s Avonds blijft het licht bewolkt en droog bij een zwakke noordoostenwind.

Zondag Zondag 27 september verloopt vriendelijk met perioden met zon en het blijft droog in Oost-Groningen. De temperatuur begint aan een opmars en ligt met circa 18°C tot 20°C alweer wat hoger. Pas op maandag stijgt de kans op wat regen, waarna op dinsdag en woensdag uitzonderlijk warme nazomerlucht onze streek bereikt met middagtemperaturen die lokaal zelfs richting de 25°C tot 30°C zou kunnen lopen!

Tip van de redactie: Geniet vandaag volop van het zonnige weer! Volgende week krijgen we een wel heel bijzondere nazomerse warmtegolf voorgeschoteld.