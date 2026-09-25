DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg/Neulehe
Gisteren vond rond 12:30 uur in een lijnbus naar Papenburg een incident plaats. Een onbekende passagier beledigde de 66-jarige buschauffeur. Bij de bushalte “Alte Schule” in Neulehe verzocht de chauffeur de passagier de bus te verlaten. De man weigerde. Dit leidde tot een woordenwisseling, waarbij de 66-jarige chauffeur lichte verwondingen opliep. Toen de buschauffeur op de Rathausstraße in Papenburg moest stoppen voor een rood verkeerslicht, vluchtte de man in onbekende richting. De dader wordt als volgt beschreven:
- Man
- Ongeveer 60 jaar oud
- Ongeveer 175 cm lang
- Donker, krullend haar
- Draagt een spijkerbroek en een witte trui
De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die de dader hebben gezien of die informatie over zijn identiteit kunnen verstrekken contact op te nemen met de politie van Papenburg (tel. 04961/9260).
Papenburg
Gisteren is tussen 18.30 en 23.00 uur bij een vrijstaande woning aan de Langeooger Straße in Papenburg ingebroken. De daders doorzochten de woning en stalen uit de slaapkamer sieraden ter waarde van enkele duizenden euro’s. Ze zijn vervolgens in onbekende richting gevlucht. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die de daders hebben gezien of die informatie over hun identiteit kunnen verstrekken, contact op te nemen met het politiebureau van Papenburg (tel. 04961 9260).
Meppen
Gisteren vond tussen 00:30 en 06:45 uur in een appartement aan de Deichortstraat in Meppen een inbraak plaats. Onbekende daders verschaften zich toegang tot het appartementencomplex en stalen een bladblazer. De schade wordt op enkele honderden euro’s geschat. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau in Meppen (tel. 05931/9490).
Om 3:01 uur ’s nachts is gisteren een automaat in een kiosk aan de Burgstraße in Meppen opengebroken. Er zijn meerdere flesjes nicotine vloeistof voor een e-sigaret (vape) gestolen. De totale waarde van de gestolen goederen wordt op enkele honderden euro’s geschat. Ook is de automaat beschadigd. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau in Meppen (tel. 05931/9490).
Bunde
De Duitse politie heeft donderdagmiddag een 27-jarige man aangehouden die internationaal gezocht werd. Er was een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd voor zijn uitlevering aan de Zweedse autoriteiten. De man was passagier in een internationale touringcar die van Nederland naar Duitsland reisde. In het kader van de tijdelijk heringevoerde grenscontroles hielden agenten de bus bij de rustplaats Bunderneuland rond 13:10 uur staande. Tijdens de identiteitscontrole van de 27-jarige Poolse staatsburger bleek dat er een Europees arrestatiebevel tegen hem bestond. De man was in december 2024 in Zweden veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens witwassen. Hij moet nog 11 maanden en 24 dagen van zijn straf uitzitten. De man werd voorgeleid aan een rechter bij de rechtbank van Norden, waar een voorlopige hechtenis werd bevolen. Hij werd vervolgens naar een penitentiaire inrichting overgebracht. Het Openbaar Ministerie in Oldenburg heeft de verdere uitleveringsprocedure naar Zweden overgenomen.