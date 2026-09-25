Nutsdepartement Vlagtwedde start seizoen met buitenmiddag

VLAGTWEDDE – Het Nutsdepartement Vlagtwedde start het seizoen met een buitenmiddag in Noordpolderzijl.
Op woensdag 7 oktober organiseert het Nutsdepartement Vlagtwedde een buitenmiddag. Om 13.00 uur vertrekt een bus vanaf Partycentrum Rendering, Schoolstraat 8, Vlagtwedde richting ‘het hoge Noorden’.
Ze maken een mooie rondrit door de noordelijke polders, bezoeken de meest noordelijke natuurlijke haven van Nederland, Noordpolderzijl en maken een rondrit door de Eemshaven.
In de voormalige sluiswachterswoning van Noordpolderzijl is sinds jaar en dag het nostalgisch bruin café ’t Zielhoes gevestigd. Hier is een koffiestop (met iets lekkers). Deelnemers hebben de mogelijkheid het uitkijkpunt te bezoeken.
Vervolgens rijden ze door naar de Eemshaven, nu de grootste zeehaven van Noord-Nederland, een indrukwekkend industrieel knooppunt. Het dient als overslaghaven, is tevens vertrekhaven voor het veer naar Borkum en o.a. vestigingsplaats van Google.
Mocht u geen lid zijn van het Nutsdepartement, dan nodigen ze u graag uit om op deze manier kennis te maken.
Voor meer informatie en opgave: Fenna Stedema 06-15468157, fmsveele@kpnmail.nl
Bron: Ina Meijerink