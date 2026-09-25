Opname kerkdienst te beluisteren bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 27 september zenden we een opname van zondag 20 september vanuit de Baptisten gemeente “de Wegwijzer” in Vriescheloo uit
Voorganger: dhr. Steenbeek
Schriftlezing: diverse gedeeltes uit de bijbel & Jeremia 36
Thema: “Wereld veranderaars“
Medewerking: Jeroen & Lora
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 27 september uitgezonden en maandagavond 28 september om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook terug luisteren via Radio Gemist/ kerkdienst