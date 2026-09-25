Pieter Nanne brengt muziektheatervoorstelling ‘Wie denk ik wel dat ik ben?’

ONSTWEDDE, HOLTE – Na zijn persoonlijke voorstelling Een kwestie van zaad gaat gitarist Pieter Nanne verder op zijn zoektocht naar wat het leven hem tot nu toe heeft gebracht. Op 25 oktober brengt hij zijn nieuwe muziektheatervoorstelling Wie denk ik wel dat ik ben? in het KleinKunstTheater Holte.
De voorstelling draait om een vraag die zich steeds nadrukkelijker aandient: wat brengt de naderende ouderdom? Wat gebeurt er wanneer het lichaam langzaam verandert, terwijl de geest blijft groeien? Waar vindt een muzikant de rijkdom van het ouder worden en wat is zijn waarde in de laatste levensfase?
In Wie denk ik wel dat ik ben? legt Pieter Nanne niet alleen zichzelf bloot, maar vooral ook de charme en kwetsbaarheid van de gitaar. Met verstilde muziek, karaktervolle klanken en teksten die confronteren, neemt hij het publiek mee in een persoonlijke zoektocht. Een zoektocht waarin de toeschouwer zich tegelijkertijd kan herkennen.
Als gitarist, docent, organisator, partner, vader en opa heeft Nanne zijn leven grotendeels in dienst gesteld van de gitaar. Hij is bovendien een voorvechter van kwetsbaarheid als kwaliteit van het instrument: juist in de kleine, breekbare momenten ontstaat ruimte voor betekenis en verbinding.
Na vijf turbulente jaren heeft het leven hem gebracht waar hij zestig jaar naar heeft gezocht. De reis naar het slotakkoord kan nu worden geleefd — met volle teugen.
Wie denk ik wel dat ik ben? is een persoonlijke muziektheatervoorstelling over ouder worden, vergankelijkheid, identiteit en de vraag wat een mensenleven uiteindelijk waardevol maakt.
Praktische informatie
KleinKunstTheater Holte, Holte 58, 9591 VR Onstwedde
Datum: 25 oktober 2026
Aanvang: 15.00 uur
Info: www.kleinkunsttheaterholte.nl
Bron: Janneke Eefsting Holwerda