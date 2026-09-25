Rustig bij vuurwerkinzamelpunt in Winschoten, maar er wordt wel ingeleverd (VIDEO)

WINSCHOTEN – Een rij stond er vrijdagochtend niet bij het tijdelijke inzamelpunt voor vuurwerk aan het Oostereinde in Winschoten. Het bleef er rustig, maar helemaal zonder bezoekers verliep de inleveractie niet.
Ook Marjolein uit Oude Pekela kwam langs. Zij had F1-vuurwerk van haar zoon bij zich. Dat lichte vuurwerk is nog toegestaan, maar omdat ze gaat verhuizen, wilde ze het niet meenemen. „Het is het lichtste vuurwerk wat er is, maar ik wil het kwijt. Dan is het maar uit huis.”
Ze is blij dat ze het bij het inzamelpunt kan afgeven. „Anders weet ik niet wat je ermee moet, heel eerlijk gezegd.” Zelf is ze geen liefhebber van vuurwerk. „Ik vind het eng.” Marjolein verwacht niet dat er veel mensen zullen komen, maar is blij dat ze er zelf vanaf is.
Het tijdelijke inzamelpunt aan het Oostereinde 16 was vrijdag tot 13.00 uur open. Vuurwerk inleveren kon daar gratis en anoniem, zonder afspraak. Ook voor vuurwerk dat al eerder verboden was, kregen mensen bij het inleveren geen boete.
De reportage is hier te bekijken.