Theater Pannenkoek in bibliotheek Blijham

BLIJHAM – Op zaterdag 3 oktober komt Theater Pannenkoek in de bibliotheek van Blijham! Om de Kinderboekenweek te vieren, spelen ze om 10.00 uur hun muzikale familievoorstelling 1001 Dag.
In de muzikale familievoorstelling 1001-Dag neemt Theater Pannenkoek jong en oud mee in een eigentijds sprookje over de eerste 1000 dagen van een kind.
Wanneer Heksje Nooitgenoeg een weddenschap aangaat om zoveel mogelijk online volgers te verzamelen, dreigt ze alles wat kinderen leuk vinden in steen te veranderen. Alleen de poppenmaakster en de bijzondere Plandino kunnen haar stoppen. Maar lukt dat ook als de hele wereld lijkt af te leiden?
Met humor, muziek, fantasie en herkenbare situaties vertelt 1001-Dag een verhaal over aandacht, liefde en samen opgroeien. Een vrolijke en tegelijkertijd betekenisvolle voorstelling die kinderen laat genieten van een spannend avontuur en ouders uitnodigt om stil te staan bij de impact van schermen en de waarde van echte aandacht.
De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar en duurt ongeveer veertig minuten. Entree is gratis, maar je moet je van tevoren wel even aanmelden via https://ticketing.groningsebibliotheken.nl/inschrijven/773527/Theater-Pannenkoek
Bron: Lilian Zielstra