Van Oldambt naar Engeland: Jan Veen laat zijn stem klinken in Chester

OLDAMBT, CHESTER – Stadsomroeper Jan Veen uit Oldambt beleeft bijzondere dagen in het Engelse Chester, waar hij deelneemt aan het World Towncrier Tournament. Samen met zijn partner Marjan Tabak en drie andere Nederlandse stadsomroepers vertegenwoordigt hij Nederland tijdens het internationale kampioenschap voor stadsomroepers.

Aan de wedstrijd ging een periode van wekenlange voorbereiding vooraf. Anders dan bij wedstrijden in Nederland moesten de deelnemers hun Engelse teksten vooraf ter beoordeling inleveren. Tijdens de wedstrijd moeten de teksten vervolgens exact worden uitgesproken zoals ze zijn ingediend. Voor Jan betekende dat extra voorbereiding voordat de reis naar Engeland kon beginnen. Na het regelen van tickets en de benodigde reisdocumenten kon de bagage worden gepakt. Er moest heel wat mee naar Engeland.

De Nederlandse delegatie bestaat naast Jan Veen uit Peter Vos, Peter Vader en Rinie Vaane. Zij nemen het in Chester op tegen stadsomroepers uit onder meer de Verenigde Staten, België, Duitsland, Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook een omroeper van een van de Kanaaleilanden is van de partij. In totaal zijn er 25 deelnemers. Ze strijden in drie verschillende rondes om de titel van ’s werelds beste stadsomroeper.

De reis naar Chester verliep niet helemaal volgens planning. Door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding liep de rechtstreekse vlucht van Amsterdam naar Manchester flinke vertraging op en werd de reis een omweg via Londen naar Manchester.

Daar bleef het niet bij. Op de eerste wedstrijddag waren de koffers van Jan en Marjan en die van collega-omroeper Rinie Vaane nog niet aangekomen. Om Jan toch enigszins representatief aan de wedstrijd te laten verschijnen, schoot de Britse omroeper Liam Cragg te hulp. Hij leende Jan een jas, overhemd en hoed. Daarmee verscheen Jan voor het eerst als stadsomroeper in het groen.

Ook het personeel van het Odd Fellows Hotel hielp mee. Daar werden de wedstrijdteksten voor Jan nogmaals geprint, zodat hij in ieder geval over de benodigde teksten beschikte.

Ondanks de ongemakken is de sfeer onder de deelnemers volgens Jan uitstekend. De groep stadsomroepers vormt een bijzonder gezelschap: luidruchtig, maar tegelijkertijd saamhorig en gezellig.

Nadat de koffers uiteindelijk alsnog in Chester arriveerden, was er tijd om de stad te bekijken. Na deze rustdag stond de tweede wedstrijddag op het programma. Die begon voor Jan met een decibeltest. Met een geluidsniveau van 101 decibel liet hij volgens eigen zeggen een prima volume horen. De winnaar van deze test kwam zelfs tot 117 decibel.

De tweede wedstrijd zelf verliep voor Jan minder goed dan gehoopt. Voor het eerst moest hij tijdens een wedstrijd rekening houden met een verplicht extra onderdeel. In zijn geval ging het om een bijzondere, en naar eigen zeggen behoorlijk dure, stropdas. De vermoeidheid en spanning begonnen bovendien hun tol te eisen en hadden invloed op zijn stem.

De uiteindelijke uitslag laat nog even op zich wachten. Die wordt pas bekendgemaakt tijdens het afsluitende banket. Tijdens het toernooi zijn er wel dagwinnaars, maar Jan wist zich daar tot nu toe niet tussen te plaatsen.

Toch overheerst vooral de ervaring. Het internationale toernooi in Chester is voor Jan Veen een reis geworden die hij niet snel zal vergeten. Naast de wedstrijd draait het evenement immers ook om de ontmoetingen met stadsomroepers uit verschillende landen en het gezamenlijk uitdragen van het eeuwenoude beroep van towncrier.

Jan Veen nam in juni 2017 het stadsomroepersstokje (lees de bel) over van zijn vader Geert Veen. Geert, voormalig bode van het stadhuis in Winschoten, was sinds 2001 de stem van de straat bij tal van evenementen. Hij trad onder meer op tijdens de Nacht van Winschoten en de Adrillen en was ook buiten Nederland actief als stadsomroeper.

Geert Veen overleed op 10 augustus 2017 op 71-jarige leeftijd, enkele maanden nadat hij het stokje aan zijn zoon had overgedragen. Jan zette de traditie voort en vertegenwoordigde Winschoten en Oldambt sindsdien bij evenementen in binnen- en buitenland. Zo trad hij onder meer op bij de Rhedermarkt in het Duitse Rhede en de Gallimarkt in Leer.

Met zijn deelname aan het World Towncrier Tournament in Chester voegt Jan Veen opnieuw een internationaal hoofdstuk toe aan die traditie.