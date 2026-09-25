Veiligheidsdag in Oude Pekela trekt veel publiek

OUDE PEKELA – Het Raadhuisplein in Oude Pekela stond vrijdag 25 september in het teken van veiligheid. Tijdens de Veiligheidsdag konden bezoekers op een laagdrempelige en vooral praktische manier kennismaken met het werk van de verschillende hulpdiensten en organisaties die zich dagelijks bezighouden met veiligheid, hulpverlening en toezicht.

Vooral bij de jeugd bleek de belangstelling groot. Verschillende scholen waren goed vertegenwoordigd en vanaf het moment dat de Veiligheidsdag werd geopend, liep het plein al snel gezellig vol met kinderen en hun begeleiders.

Bijzondere opening

De officiële opening was meteen een opvallend onderdeel van de middag. Na een korte toespraak namens de gemeente namen de burgemeester, de kinderburgemeester en de loco-kinderburgemeester plaats bij twee mini-brandweerauto’s.

Met behulp van waterspuiten werden de kleine brandweerauto’s over een brandslang een bepaalde afstand voortbewogen. Een ludieke en toepasselijke manier om een dag die volledig in het teken stond van veiligheid officieel te openen.

Daarna kon het publiek de verschillende stands en voertuigen bezoeken. Voor de kinderen was er daarbij veel te beleven. Bij vrijwel iedere stand was wel iets te doen of werd iets uitgedeeld. Zo waren er onder andere sleutelhangers, kleurplaten en spelletjes te vinden. Dat zorgde ervoor dat de jeugd niet alleen kwam kijken, maar ook actief bij de verschillende onderdelen werd betrokken.

Politie met verschillende specialismen

De politie was ruim vertegenwoordigd en had verschillende voertuigen en diensten meegenomen. Bezoekers konden daardoor niet alleen de voertuigen van dichtbij bekijken, maar ook kennismaken met de verschillende werkzaamheden binnen de politie.

Een van de onderdelen die veel belangstelling trok, was de forensische opsporing. Medewerkers lieten zien hoe bij een onderzoek wordt gezocht naar vingerafdrukken, bijvoorbeeld op deuren en kozijnen.

Ook kinderen konden zelf een vingerafdruk laten maken. Daarnaast werd een gipsafdruk van een schoen getoond, zodat bezoekers konden zien hoe zo’n schoenafdruk eruitziet en hoe dergelijke sporen bij een onderzoek kunnen worden vastgelegd.

Op deze manier kregen bezoekers een kijkje in een onderdeel van het politiewerk dat normaal gesproken grotendeels achter de schermen plaatsvindt.

Een kijkje in de ambulance

Ook de ambulance trok de nodige belangstelling. Bezoekers konden het voertuig van binnen bekijken en kregen de gelegenheid om te zien welke apparatuur en hulpmiddelen de ambulancebemanning tijdens het werk tot haar beschikking heeft.

Voor veel mensen is een ambulance vooral een voertuig dat men onderweg ziet wanneer er ergens hulp nodig is. Tijdens de Veiligheidsdag kon men eens rustig binnen kijken en ontdekken wat er allemaal bij komt kijken.

Brandweer volop in de belangstelling

Uiteraard ontbrak ook de brandweer niet. Met twee brandweervoertuigen waren de brandweerlieden aanwezig. De voertuigen konden van dichtbij worden bekeken en ook hier konden bezoekers een kijkje in de auto’s nemen.

Vooral bij de kinderen waren de brandweerwagens een geliefd onderdeel van de middag. Er werd volop gekeken, gevraagd en ontdekt.

Zelf ervaren hoe het is na een ongeval

Een van de onderdelen waarbij bezoekers zelf konden ervaren hoe een ongeval kan uitpakken, was de kantelsimulator.

Deelnemers konden plaatsnemen in een auto die vervolgens ondersteboven werd gebracht. Een instructeur legde uit wat men in zo’n situatie moet doen. Daarna was het aan de deelnemer zelf om zich uit de veiligheidsgordel te bevrijden en uit de omgekeerde auto te komen.

Een ervaring die niet alleen spannend was, maar ook liet zien dat een ogenschijnlijk eenvoudige handeling heel anders kan worden wanneer een auto op zijn kop ligt.

EHBO met levensechte slachtoffers

Ook de EHBO was op de Veiligheidsdag aanwezig. Hier konden kinderen zich onder andere laten grimeren.

Daarbij waren leden van een LOTUS-vereniging aanwezig. LOTUS-slachtoffers spelen tijdens oefeningen de rol van gewonde slachtoffers en worden voorzien van levensechte verwondingen. Ook tijdens deze Veiligheidsdag werden met grime verwondingen nagebootst aan onder meer armen, handen en gezicht.

Voor de kinderen was het natuurlijk bijzonder om zichzelf na afloop met een flinke ‘verwonding’ te zien. Tegelijkertijd werd op een speelse manier duidelijk gemaakt hoe realistisch dergelijke verwondingen tijdens oefeningen kunnen worden nagebootst.

Staatsbosbeheer laat dagelijks werk zien

Tussen alle hulpdiensten was ook Staatsbosbeheer vertegenwoordigd. Medewerkers vertelden en lieten zien wat zij tijdens een normale werkdag zoal tegenkomen.

Daarmee werd duidelijk dat ook het werk in de natuur met allerlei vormen van veiligheid te maken heeft. Bezoekers konden kennismaken met situaties en werkzaamheden die voor veel mensen minder bekend zijn.

Veel te beleven voor jong en oud

De Veiligheidsdag bood daardoor een gevarieerd programma. Van politie en forensische opsporing tot brandweer, ambulance, EHBO en Staatsbosbeheer. Bezoekers konden niet alleen informatie krijgen, maar vooral veel zelf bekijken en ervaren.

Voor de kinderen maakte de grote hoeveelheid activiteiten de middag extra aantrekkelijk. De voertuigen, demonstraties, spelletjes, kleurplaten en kleine attenties zorgden ervoor dat zij zich zichtbaar goed vermaakten.

Het Raadhuisplein bleef dan ook gedurende de middag gezellig druk. De Veiligheidsdag maakte op een toegankelijke manier duidelijk hoeveel verschillende mensen en organisaties zich dagelijks bezighouden met veiligheid en hulpverlening.

Een middag waarin kijken, leren en zelf ervaren centraal stonden — en waarbij vooral de vele aanwezige kinderen volop genoten van alles wat er op het Raadhuisplein te zien en te doen was.

De link naar de video: https://www.youtube.com/watch?v=NEY_7xjy_vM

Tekst en beelden: Freddy Stötefalk

De foto’s van Peter Panneman vindt u HIER.