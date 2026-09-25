Waterstoftruck gaat de weg op in Drenthe: de start van een Europese praktijkpilot voor zwaar transport

NIEUW-BUINEN – Op 2 oktober gaat voor het eerst een waterstoftruck de weg op in Drenthe als onderdeel van een Europese praktijkpilot voor zwaar transport. De officiële start van de pilot wordt verricht door gedeputeerde Bart van Dekken van de Provincie Drenthe.
De pilot maakt onderdeel uit van het Europese H2Ignite-programma (Interreg North Sea) en wordt
uitgevoerd door Repowered, Avitec, Maatschap Wollerich en Vredeveld. Gedurende twee tot drie
maanden wordt de truck ingezet voor reguliere transportwerkzaamheden onder zware
praktijkomstandigheden. Daarbij wordt onderzocht hoe de truck presteert in de dagelijkse praktijk en welke ervaringen worden opgedaan met het gebruik van waterstof als brandstof voor zwaar transport.
Tijdens de pilot worden onder meer gegevens verzameld over prestaties, waterstofverbruik, operationele kosten en gebruikservaringen van chauffeurs. De resultaten worden openbaar gedeeld en bieden transportbedrijven, overheden en andere betrokken partijen inzicht in de mogelijkheden en uitdagingen van waterstof in zwaar transport. Met de pilot wordt praktijkervaring opgedaan die van belang is voor de verdere verduurzaming van de transportsector en de ontwikkeling van waterstofmobiliteit in de Noordzeeregio. De opgedane kennis draagt bij aan de discussie over de kansen die waterstof kan bieden bij de verduurzaming van zwaar vrachtvervoer.
De pilot wordt uitgevoerd binnen het Europese H2Ignite-programma (Interreg North Sea). De Provincie Drenthe schreef hiervoor een aanbesteding uit, die door Repowered werd gewonnen. Vanuit Europa bestaat een groeiende behoefte aan praktijkervaring met waterstof in zwaar transport. Drenthe biedt daarvoor een sterk uitgangspunt dankzij de aanwezige waterstofinfrastructuur, bestaande waterstoftankstations en diverse initiatieven op het gebied van waterstofproductie en -toepassing. Een mooi voorbeeld hiervan is het project H2Hollandia van initiatiefnemers Avitec en Novar. Hier is in juni 2026 de eerste groene waterstof geproduceerd door de 5MW elektrolyser die rechtstreeks gekoppeld is aan het zonnepark Vloeivelden Hollandia.
Bron: Repowered