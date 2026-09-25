Wethouder Eddie Jonker feliciteert VV Pekela met nieuwe pannakooi

NIEUWE PEKELA – Een langgekoesterde wens van veel jongeren in Pekela werkelijkheid gemaakt. Dankzij het initiatief van voormalig Pekela 2000, de gezamenlijke jeugdafdeling van voorheen Damacota en PJC, staat er sinds deze zomer een nieuwe pannakooi. Wethouder Eddie Jonker bracht deze week een bezoek om de vereniging te feliciteren met de aanwinst en vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.
De 10-jarige Saar Kaput uit Nieuwe Pekela nam namens de vereniging een aantal gloednieuwe voetbal- en basketballen in ontvangst uit handen van de wethouder. Zij bedacht ook de winnende naam voor de pannakooi: Boekhovens pannakooi. Het naambord heeft inmiddels een prominente plek gekregen bij de pannakooi.
Initiatief van jongeren
De nieuwe pannakooi kwam er op initiatief van jongeren zelf. Zij wilden ook buiten de openingstijden van de voetbalvelden een plek hebben om te kunnen voetballen. Pekela 2000 pakte dit idee enthousiast op. Sinds de fusie van beide verenigingen op 1 juli 2025 maakt de jeugdafdeling onderdeel uit van VV Pekela. Het initiatief voor de pannakooi ontstond al vóór de fusie en is inmiddels onder de vlag van VV Pekela afgerond.
Aanwinst voor het dorp
Wethouder Eddie Jonker: ‘Het is mooi om te zien dat een langgekoesterde wens van jongeren uit het dorp werkelijkheid is geworden. De pannakooi laat zien wat er mogelijk is als een vereniging haar schouders onder een idee zet. De initiatiefnemers hebben hier veel energie in gestoken en daar mogen zij trots op zijn. Het resultaat is een prachtige beweegplek voor jongeren en een aanwinst voor heel Pekela.’
VV Pekela hoopt dat de pannakooi volop gebruikt gaat worden door kinderen en jongeren. De pannakooi is voor iedereen vrij toegankelijk zolang het licht is. Samen zorgen de gemeente en de vereniging ervoor dat de voorziening netjes en aantrekkelijk blijft, zodat er heel veel jaren met plezier gevoetbald en gebasketbald kan worden.
Bron en foto’s: Gemeente Pekel