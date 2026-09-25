WinCITY zet volgende stap voor sterker centrum Winschoten

WINSCHOTEN – Hoe zorgen we ervoor dat mensen graag naar het centrum van Winschoten komen, er langer blijven én terugkomen? Daar draait het om bij WinCITY. Tijdens de WinCITY borrel op donderdagavond 24 september kregen ondernemers en andere betrokkenen een eerste indruk van de plannen en onderzoeken van WinCITY. De eerste enquêtes bij evenementen zijn tijdens de borrel toegelicht. De komende tijd krijgen ook de volgende projecten concreet vorm, samen met de centrumondernemers. WinCITY is een driejarig project van ondernemers en de gemeente Oldambt gezamenlijk en wordt gefinancierd door Nationaal Programma Groningen.
Tijdens de bijeenkomst bij Van Uffelen in de Langestraat zijn de eerste resultaten gedeeld en zijn ondernemers uitgenodigd actief mee te werken aan de uitwerking van de volgende plannen. Wethouder Erich Wünker: “We zijn al een tijdje bezig met de voorbereidingen en we kunnen de eerste dingen laten zien. Maar, dit is eigenlijk pas het begin.’’
Een centrum waar mensen graag komen en terugkomen
De gezamenlijke inzet van WinCITY door ondernemers en gemeente is om meer bezoekers naar Winschoten te trekken, die tevreden zijn over aanbod en aantrekkelijkheid, daardoor vaker terugkomen en meer besteden. Een economisch goed functionerend centrumgebied, voor ondernemers, inwoners, regiobezoekers en toeristen, is onmisbaar voor de bovenregionale functie die Winschoten altijd heeft vervuld en ook in de toekomst wil vervullen.
Ondernemerschap en aantrekkingskracht
De aantrekkelijkheid van het centrumgebied wordt voor een groot deel bepaald door de ondernemers en hun medewerkers. WinCITY wil dat ondernemerschap versterken en ondersteunen. Met kennis en informatie over doelgroepen en hoe je hen bereikt bijvoorbeeld, coaching bij inzet van AI, ondersteuning bij digitalisering, expertmeetings op basis van specifieke vragen van de centrumondernemers. WinCITY wil Winschoten beter in de markt zetten als aantrekkelijk gebied om te bezoeken. Wat maakt de stad bijzonder en hoe kunnen we dat beter laten zien aan bezoekers uit de regio en daarbuiten? Maar Winschoten moet ook een prima plek zijn om je als jonge, startende ondernemer te vestigen. Krijgen jonge, startende ondernemers en nieuwe ideeën voldoende ruimte en kansen?
Meten is weten
En minstens zo belangrijk: meten is weten! WinCITY onderzoekt bijvoorbeeld waar onze bezoekers vandaan komen. Waarom bezoeken zij Winschoten? Wat vinden zij van de binnenstad en van evenementen? En wat leveren die evenementen op voor ondernemers? Die informatie moet helpen om keuzes in de toekomst beter te onderbouwen. Wünker: “WinCITY gaat niet voor de binnenstad bedenken wat goed is, maar juist samen met ondernemers kijken wat werkt. De informatie die we nu verzamelen helpt ons daarbij.” Winschoten is bezig met een grote investeringsoperatie, in panden, delen van het centrumgebied en openbare ruimte. En met WinCITY in ondernemers, medewerken en bezoekers. Met onderzoek en monitoring moet duidelijk worden wat dit uiteindelijk oplevert voor Winschoten, ondernemers, inwoners en bezoekers. Samen met de forse investeringen in vastgoed en openbare ruimte moet WinCITY helpen om het centrum van Winschoten aantrekkelijk en economisch sterk te houden.
Bron: Gemeente Oldambt