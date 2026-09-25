ZIEGLER viert 75 jarig jubileum

WINSCHOTEN – Ziegler Brandweertechniek B.V. in Winschoten bestaat 75 jaar. Op 25 september 1951 startte voorganger Berwi aan de Industrieweg in Winschoten met de bouw van carrosserieën en brandweerwagens. Wat begon als een gespecialiseerd familiebedrijf groeide in 75 jaar uit tot een internationaal opererende producent van brandweervoertuigen en blustechniek, met Winschoten nog altijd als belangrijke productielocatie.



Van Berwi nar ZIEGLER

De geschiedenis van Ziegler Brandweertechniek gaat terug tot 1951, toen Jan Jurrien van Bergen in

Winschoten zijn eigen carrosseriebedrijf begon. Onder de naam Berwi, een afkorting van Van Bergen

Winschoten, richtte het bedrijf zich in eerste instantie vooral op de bouw van brandweerwagens. De

eerste voertuigen werden uitgerust met pompen die werden geleverd door zijn broer Andries Heero van

Bergen uit Heiligerlee.



Al snel ontwikkelde Berwi zich tot een veelzijdig carrosseriebedrijf. Naast brandweerwagens werden

onder meer ambulances en politievoertuigen gebouwd. Zo bouwde het bedrijf voertuigen voor de

Rijkspolitie, waaronder een serie technische patrouillewagens op basis van de Citroën HY. In de loop der

jaren ontstonden bovendien samenwerkingen met onder andere Motorkracht en Ajax de Boer.

De geschiedenis van Berwi is daarmee nauw verbonden met de ontwikkeling van de Nederlandse

brandweer en voertuigbouw in de tweede helft van de twintigste eeuw.

Een bedrijf met verschillende namen

De afgelopen 75 jaar veranderde niet alleen de techniek, maar ook de naam waaronder het bedrijf

opereerde. In 1975 werd Berwi verkocht aan de Noord Nederlandsche Machinefabriek in Winschoten.

Vervolgens kwam het bedrijf in handen van Ajax-De Boer en ZIEGLER. In 1982 ging de carrosseriefabriek verder onder de naam Ajax-Ziegler. Tien jaar later, in 1992, nam Albert Ziegler GmbH alle aandelen over en kreeg het bedrijf de naam Ziegler Brandweertechniek B.V. Daarmee werd de naam ZIEGLER definitief verbonden aan de productielocatie in Winschoten en trad Ziegler Brandweertechniek B.V. toe tot de wereldwijd opererende ZIEGLER Groep.



75 jaar ontwikkeling en innovatie

Hoewel de naam en de techniek in de loop van de jaren veranderden, bleef één ding hetzelfde: de focus

op veiligheid en innovatie. Waar in de beginjaren vooral carrosserieën en brandweerwagens werden gebouwd, ontwikkelt en produceert ZIEGLER tegenwoordig een breed assortiment voertuigen voor hulpverleningsdiensten. In Winschoten worden onder meer tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen, schuimblusvoertuigen, bluscontainers en andere specialistische voertuigen gebouwd voor Nederland en de buurlanden.



Naast de eigen productie in Winschoten levert Ziegler Brandweertechniek ook ZIEGLER producten die

elders binnen de internationale groep worden geproduceerd. Daarmee biedt de vestiging in Winschoten

klanten toegang tot het brede productportfolio van ZIEGLER. Zo heeft ZIEGLER in 2025 zes waterwerpers aan de Nationale Politie geleverd en worden binnenkort drie crashtenders aan Groningen Airport Eelde geleverd. Daarbij worden steeds meer technische en digitale oplossingen geïntegreerd. Van voertuigopbouw en bluspompen tot moderne systemen voor bediening, monitoring en communicatie. Het uitgangspunt blijft daarbij hetzelfde: hulpverleners voorzien van betrouwbare en praktische oplossingen waarmee zij hun werk veilig en effectief kunnen uitvoeren.



75 jaar verbonden met de brandweer

De geschiedenis van ZIEGLER is daarmee niet alleen een verhaal over techniek en voertuigen. Het is

ook een verhaal over de vele generaties brandweermensen die met deze voertuigen hun werk hebben

gedaan. In de afgelopen 75 jaar zijn talloze brandweermannen en -vrouwen uitgerukt in voertuigen die in

Winschoten zijn gebouwd. Dag en nacht, bij branden, verkeersongevallen, stormschade en andere

incidenten kunnen zij vertrouwen op de techniek en voertuigen die vanuit Winschoten hun weg vinden

naar brandweerkorpsen in Nederland en daarbuiten. Dat maakt het jubileum voor ZIEGLER meer dan alleen een terugblik op 75 jaar bedrijfsontwikkeling. Achter iedere afgeleverde brandweerwagen staat uiteindelijk een team van brandweermensen dat erop moet kunnen vertrouwen wanneer het erop aankomt.

Van lokale onderneming naar internationaal bedrijf

De ontwikkeling van de afgelopen 75 jaar laat zien hoe sterk de brandweerwereld en de voertuigtechniek

zijn veranderd. Tegelijkertijd is de verbinding met Winschoten gebleven. Op de huidige locatie aan de

Industrieweg worden nog altijd brandweervoertuigen volledig ontwikkeld, gebouwd en onderhouden.

Daarmee vormt de geschiedenis van Ziegler Brandweertechniek een bijzondere combinatie van lokaal

ondernemerschap en internationale ontwikkeling: van een carrosseriefabriek die in 1951 onder de naam

Berwi begon, naar een gespecialiseerde producent met 100 medewerkers binnen een wereldwijd

opererende groep.



Die ontwikkeling wordt gedragen door de mensen die bij ZIEGLER werken. Generaties medewerkers

hebben in de afgelopen 75 jaar hun kennis en vakmanschap ingezet om steeds opnieuw voertuigen te

ontwikkelen en te bouwen die aansluiten bij de praktijk van de brandweer en andere hulpdiensten.

Marin Schouten, directeur van Ziegler Brandweertechniek B.V.: “75 jaar is een bijzondere mijlpaal. We zijn trots op onze geschiedenis en op iedereen die in de afgelopen decennia aan de ontwikkeling van ons bedrijf heeft bijgedragen. Veel is veranderd sinds de eerste brandweerwagens bij Berwi werden gebouwd, maar onze betrokkenheid bij de brandweer en onze vestiging in Winschoten zijn gebleven. Dat geeft ons alle reden om met trots terug te kijken én met vertrouwen vooruit te kijken.”

Bron en foto’s: Mélarno Kraan, Ziegler Winschoten