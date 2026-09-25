ZIEGLER viert 75 jarig jubileum

WINSCHOTEN – Ziegler Brandweertechniek B.V. in Winschoten bestaat 75 jaar. Op 25 september 1951 startte voorganger Berwi aan de Industrieweg in Winschoten met de bouw van carrosserieën en brandweerwagens. Wat begon als een gespecialiseerd familiebedrijf groeide in 75 jaar uit tot een internationaal opererende producent van brandweervoertuigen en blustechniek, met Winschoten nog altijd als belangrijke productielocatie.
Van Berwi nar ZIEGLER
De geschiedenis van Ziegler Brandweertechniek gaat terug tot 1951, toen Jan Jurrien van Bergen in
Winschoten zijn eigen carrosseriebedrijf begon. Onder de naam Berwi, een afkorting van Van Bergen
Winschoten, richtte het bedrijf zich in eerste instantie vooral op de bouw van brandweerwagens. De
eerste voertuigen werden uitgerust met pompen die werden geleverd door zijn broer Andries Heero van
Bergen uit Heiligerlee.
Al snel ontwikkelde Berwi zich tot een veelzijdig carrosseriebedrijf. Naast brandweerwagens werden
onder meer ambulances en politievoertuigen gebouwd. Zo bouwde het bedrijf voertuigen voor de
Rijkspolitie, waaronder een serie technische patrouillewagens op basis van de Citroën HY. In de loop der
jaren ontstonden bovendien samenwerkingen met onder andere Motorkracht en Ajax de Boer.
De geschiedenis van Berwi is daarmee nauw verbonden met de ontwikkeling van de Nederlandse
brandweer en voertuigbouw in de tweede helft van de twintigste eeuw.
Een bedrijf met verschillende namen
De afgelopen 75 jaar veranderde niet alleen de techniek, maar ook de naam waaronder het bedrijf
opereerde. In 1975 werd Berwi verkocht aan de Noord Nederlandsche Machinefabriek in Winschoten.
Vervolgens kwam het bedrijf in handen van Ajax-De Boer en ZIEGLER. In 1982 ging de carrosseriefabriek verder onder de naam Ajax-Ziegler. Tien jaar later, in 1992, nam Albert Ziegler GmbH alle aandelen over en kreeg het bedrijf de naam Ziegler Brandweertechniek B.V. Daarmee werd de naam ZIEGLER definitief verbonden aan de productielocatie in Winschoten en trad Ziegler Brandweertechniek B.V. toe tot de wereldwijd opererende ZIEGLER Groep.
75 jaar ontwikkeling en innovatie
Hoewel de naam en de techniek in de loop van de jaren veranderden, bleef één ding hetzelfde: de focus
op veiligheid en innovatie. Waar in de beginjaren vooral carrosserieën en brandweerwagens werden gebouwd, ontwikkelt en produceert ZIEGLER tegenwoordig een breed assortiment voertuigen voor hulpverleningsdiensten. In Winschoten worden onder meer tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen, schuimblusvoertuigen, bluscontainers en andere specialistische voertuigen gebouwd voor Nederland en de buurlanden.
Naast de eigen productie in Winschoten levert Ziegler Brandweertechniek ook ZIEGLER producten die
elders binnen de internationale groep worden geproduceerd. Daarmee biedt de vestiging in Winschoten
klanten toegang tot het brede productportfolio van ZIEGLER. Zo heeft ZIEGLER in 2025 zes waterwerpers aan de Nationale Politie geleverd en worden binnenkort drie crashtenders aan Groningen Airport Eelde geleverd. Daarbij worden steeds meer technische en digitale oplossingen geïntegreerd. Van voertuigopbouw en bluspompen tot moderne systemen voor bediening, monitoring en communicatie. Het uitgangspunt blijft daarbij hetzelfde: hulpverleners voorzien van betrouwbare en praktische oplossingen waarmee zij hun werk veilig en effectief kunnen uitvoeren.
75 jaar verbonden met de brandweer
De geschiedenis van ZIEGLER is daarmee niet alleen een verhaal over techniek en voertuigen. Het is
ook een verhaal over de vele generaties brandweermensen die met deze voertuigen hun werk hebben
gedaan. In de afgelopen 75 jaar zijn talloze brandweermannen en -vrouwen uitgerukt in voertuigen die in
Winschoten zijn gebouwd. Dag en nacht, bij branden, verkeersongevallen, stormschade en andere
incidenten kunnen zij vertrouwen op de techniek en voertuigen die vanuit Winschoten hun weg vinden
naar brandweerkorpsen in Nederland en daarbuiten. Dat maakt het jubileum voor ZIEGLER meer dan alleen een terugblik op 75 jaar bedrijfsontwikkeling. Achter iedere afgeleverde brandweerwagen staat uiteindelijk een team van brandweermensen dat erop moet kunnen vertrouwen wanneer het erop aankomt.
Van lokale onderneming naar internationaal bedrijf
De ontwikkeling van de afgelopen 75 jaar laat zien hoe sterk de brandweerwereld en de voertuigtechniek
zijn veranderd. Tegelijkertijd is de verbinding met Winschoten gebleven. Op de huidige locatie aan de
Industrieweg worden nog altijd brandweervoertuigen volledig ontwikkeld, gebouwd en onderhouden.
Daarmee vormt de geschiedenis van Ziegler Brandweertechniek een bijzondere combinatie van lokaal
ondernemerschap en internationale ontwikkeling: van een carrosseriefabriek die in 1951 onder de naam
Berwi begon, naar een gespecialiseerde producent met 100 medewerkers binnen een wereldwijd
opererende groep.
Die ontwikkeling wordt gedragen door de mensen die bij ZIEGLER werken. Generaties medewerkers
hebben in de afgelopen 75 jaar hun kennis en vakmanschap ingezet om steeds opnieuw voertuigen te
ontwikkelen en te bouwen die aansluiten bij de praktijk van de brandweer en andere hulpdiensten.
Marin Schouten, directeur van Ziegler Brandweertechniek B.V.: “75 jaar is een bijzondere mijlpaal. We zijn trots op onze geschiedenis en op iedereen die in de afgelopen decennia aan de ontwikkeling van ons bedrijf heeft bijgedragen. Veel is veranderd sinds de eerste brandweerwagens bij Berwi werden gebouwd, maar onze betrokkenheid bij de brandweer en onze vestiging in Winschoten zijn gebleven. Dat geeft ons alle reden om met trots terug te kijken én met vertrouwen vooruit te kijken.”
Bron en foto’s: Mélarno Kraan, Ziegler Winschoten