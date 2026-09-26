BNC wint met duidelijke cijfers van SC Scheemda

FINSTERWOLDE – Het blijft een apart gevoel hebben, voetbal van het eerste elftal van BNC op de zaterdag. “Vorige week zaterdag uit bij Siddeburen keek ik in de rust op mijn telefoon hoe het bij Drieborg stond”, aldus voorzitter Freddie Nap. Even wennen dus. Na de verliespartij bij Siddeburen ging het vandaag een stuk beter met de ploeg van trainer Bert Brugge. BNC stuurde de Scheemders met een duidelijke 5-0 nederlaag terug naar huis.
Door Gert Meulman
Daar leek het in eerste instantie totaal niet op. Scheemda, de ploeg van trainer Cor Grozema, begon prima aan de wedstrijd, al deed het iets wat later deze middag nog veelvuldig zou voorkomen: de kansen werden niet afgemaakt. In de eerste minuten waren het achtereenvolgens Tom Knollema, met een schotje in het zijnet, Beorn Eiten, die met een kopbal het zijnet vond, en Danny Blaauw die zijn schot over het doel van Roël Siemens zag verdwijnen. Bij de BNC’ers was het na tien minuten bij hun eerste de beste aanval wel direct raak. Vanuit het middenveld werd Justin Jacobs door Martijn Delger prima in de loop aangespeeld. De aanvaller bleef rustig en schoof de bal beheerst en laag langs invaller-doelman Frank Brouwer in de verre hoek: 1-0. Na de openingstreffer ging het alweer vlot de andere kant op en was het Eiten die zijn inzet zag stranden op Siemens. Knollema kogelde nog een keer voorlangs en van hetzelfde kaliber was later de poging van zijn ploeggenoot Jasper Brink, die ook hard voorlangs schoot. De Finsterwolders kwamen er in de eerste helft dan wel weinig uit, maar waren wel doeltreffend. Vlak voor rust was het andermaal Justin Jacobs die, uit voorbereidend werk van Finley Prins, de 2-0 resoluut binnenschoot.
“Het gebeurt weer hetzelfde als vorige week thuis tegen Meeden: wij zijn beter en zij maken de goals”, aldus een niet zo blije Grozema in de rust op weg naar de thee.
In de tweede helft speelde BNC meer op de helft van de tegenstander, terwijl Scheemda in vergelijking met het eerste bedrijf juist wat minder voor de dag kwam. Al vrij vlot ging Justin Jacobs op zoek naar zijn derde van de middag, maar ditmaal wist Brouwer zijn inzet tot hoekschop te verwerken. Scheemda had hierna alsnog de spanning terug in de wedstrijd kunnen brengen als Knollema niet zwak naast had geschoten. De ploeg van Brugge liep na tien minuten in de tweede helft echter verder uit naar 3-0. Uit een voorzet van Martijn Delger was het Finley Prins die de bal beheerst afmaakte. De thuisploeg bleef de druk erop houden. Delger schoot over en een vrije trap van Leon Boer werd door Brouwer knap uit de hoek gehaald. Halverwege de tweede helft was het andermaal Prins die de score uitbreidde. Komende vanaf de rechterkant kreeg hij alle ruimte en vrijheid om op doel te schieten. Via de paal en de rug van doelman Brouwer verdween de bal alsnog in het doel: 4-0. De Scheemders kwamen er daarna nog maar sporadisch uit. Een hard schot van Blaauw verdween hoog over en een corner van de ingevallen Niek Smit ging bijna rechtstreeks bij de eerste paal binnen. Bij BNC zette de net in het veld gekomen René Dijksterhuis het definitieve slot op de deur. Hem werd geen strobreed in de weg gelegd, waarna hij vrij op Brouwer kon afgaan en de 5-0 kon binnenschieten.
Door deze overwinning komt BNC op een gedeelde derde plaats op de ranglijst te staan. Daarboven staan Meeden en Mussel. Volgende week gaat BNC op bezoek bij VVS, waarna twee weken later de thuiswedstrijd tegen Meeden wacht. Scheemda mag volgende week thuis tegen WEO hopen dat het vizier dan wat meer op scherp staat.
Tekst en foto’s: Gert Meulman