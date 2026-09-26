Cameretten-winnaar Thjum met tweede cabaretvoorstelling in vanBeresteyn

VEENDAM – Op zaterdagavond 3 oktober staat cabaretier Thjum Arts in vanBeresteyn met zijn tweede avondvullende voorstelling Hoe heeft het zover kunnen komen?. Na zijn succesvolle debuut keert de winnaar van zowel de jury- als publieksprijs van Cameretten 2021 terug met een nieuw programma vol droge en intelligente humor.
Er is nogal wat gaande in de wereld. Genoeg reden voor Thjum om zich regelmatig af te vragen: hoe heeft het zover kunnen komen? In zijn nieuwe voorstelling maakt hij de balans op en bekijkt hij de wereld op zijn kenmerkende bedachtzame en droogkomische manier.
Thjum won in 2021 zowel de jury- als publieksprijs van Cameretten en speelde daarna zijn debuutvoorstelling Tijdloos genot in 120 theaters. De Volkskrant vergeleek zijn manier van vertellen met die van Tim Fransen en Theo Maassen, terwijl de jury van Cameretten zijn intelligente grappen en gebruik van understatement prees.
Datum: zaterdag 3 oktober 2026
Aanvang: 20.15 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn