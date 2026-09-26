Israëlplein in Winschoten stond in teken van najaarsmode

WINSCHOTEN – Het Israëlplein in Winschoten stond vandaag in het teken van mode. Tijdens het Fashion Event presenteerden verschillende modezaken uit het centrum hun nieuwste collecties en combinaties voor het najaar.
Gedurende de middag konden bezoekers inspiratie opdoen voor kinder-, dames- en herenmode. Op de catwalk waren uiteenlopende outfits te zien. Van casual kleding tot meer feestelijke combinaties: de verschillende deelnemende winkels lieten zien wat er dit najaar in de winkels te vinden was.
Voorafgaand aan de modeshows zorgde AB DANCE voor een dansoptreden. Vervolgens waren er twee modeshows, om 13.30 en 15.00 uur, waarbij de verschillende collecties op de catwalk werden gepresenteerd.
Aan het Fashion Event namen Liffashion baby en kinderkleding, LEADS, Jeans Centre in samenwerking met Ziengs Schoenen, Van Uffelen Mode, De Raad, OUTFIT, Mimo Kids, Goods For Fashion, Newlands en OUTFIT OUTLET deel.
Foto’s: Anita Meis