DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Rhede
Gisteravond is bij een ongeval op de Hauptstraße in Rhede een 29 jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij reed om 18.15 uur met zijn zwarte VW Poloop de Hauptstraße in de richting Heede. Door onbekende oorzaak kwam hij in een bocht op de linker weghelft terecht en botste daar tegen een tegemoetkomende zwarte VW Polo van een 67 jarige man. Hierna vloog de wagen van de 29 jarige in brand. Hij raakte levensgevaarlijk gewond. Zijn twee passagiers van 46 en 32 jaar raakten respectievelijk zwaar- en lichtgewond. De 67 jarige bestuurder van de andere VW Polo raakte eveneens lichtgewond. De brandweer van Rhede heeft de brand geblust. Over de hoogte van de schade is niets bekend.