Moonlightwalk levert 13.890 euro op voor Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum

VEENDAM – De negende editie van de Nedmag Moonlightwalk heeft vrijdagavond 1389 deelnemers getrokken. Voorafgaand aan de start ontving voorzitter Grieto Visser van het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum een cheque van 13.890 euro. De cheque werd overhandigd door Post President Petra Oolders van de Lions Club Veendam en Alma Doedens van Nedmag. Visser was zichtbaar verrast. Zijn blijdschap en indruk waren duidelijk te zien.
Evert Baptist was aanwezig met zijn zundapp. Na de cheque‑uitreiking zong hij enkele nummers voor het publiek. Daarna gaf hij het startsein voor de verschillende groepen.
De route had een lengte van 6,3 kilometer. Deelnemers liepen langs optredens van uiteenlopende aard richting Wildervank.
De deelnamekosten bedroegen dit jaar 12,50 euro. Voorheen betaalden deelnemers 10 euro, wat volledig naar het goede doel ging. Van het nieuwe bedrag gaat 10 euro nog steeds naar het goede doel. De overige 2,50 euro was bedoeld om de organisatorische kosten te dekken. Ook de Lions Club Veendam merkt dat het organiseren van een evenement duurder wordt.
Bij de Muziekkoepel in Wildervank stonden bussen van het busmuseum uit Hoogezand klaar voor de terugreis. Het was voor het eerst dat de Lions Club Veendam vervoer had geregeld; normaal lopen deelnemers naar het eindpunt. In totaal reden de bussen 26 ritten om alle deelnemers terug te brengen naar Veendam. Er werd gebruik gemaakt van vijf bussen. De Lions Club wilde eerst gebruik maken van de trein van het treinmuseum STAR, maar dit bleek voor de organisatie niet haalbaar. Daarom werd gekozen voor inzet van de bussen.
Tijdens het wachten op de bussen konden deelnemers genieten van muziek van de band Steernvanger en Krzysztof Groen. Zij speelden om en om bij de Muziekkoepel terwijl de bussen vertrokken richting Veendam. Deelnemers werden afgezet bij het busstation en liepen vanaf daar de laatste meters naar Theater vanBeresteyn.
In Theater vanBeresteyn werd de Moonlightwalk afgesloten met muziek van een dj.
Het goede doel van 2026 is het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum. De voormalige kerk in Wildervank wordt sinds 2007 beheerd door de stichting Wildervanck Wildervank. Het centrum draait volledig op vrijwilligers die activiteiten, voorstellingen en bijeenkomsten organiseren en begeleiden.
Bron/foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl