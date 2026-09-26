Sfeerimpressie eerste dag van Tocht om de Noord

OLDAMBT – De eerste dag van de 20e editie van het wandelfestival Tocht om de Noord stond zaterdag volledig in het teken van de Graanrepubliek. Duizenden wandelaars trokken door het Oldambt, met De Toekomst in Scheemda als iconische start- en finishlocatie. Het evenement was volledig volgeboekt.
Onder het thema ‘Adem de Graanrepubliek’ maakten de deelnemers kennis met het landschap, de geschiedenis en de verhalen van het Oldambt. Daarbij stond dit jaar het zintuig ‘ruiken’ centraal. De geur van het land, de omgeving en de verschillende locaties langs de route vormden onderdeel van de bijzondere wandelervaring.
De wandelaars konden kiezen uit afstanden van 15, 25 en 40 kilometer per dag. Ook was het mogelijk om verspreid over twee dagen in totaal 80 kilometer af te leggen. Vanuit verschillende delen van Nederland en zelfs uit het buitenland waren wandelaars naar Groningen gekomen.
De routes voerden de deelnemers langs plekken waar zij normaal gesproken niet zomaar komen. Kerken, dorpshuizen, boerenbedrijven en andere bijzondere locaties openden hun deuren. Onderweg waren onder meer De Toekomst in Scheemda, de Groninger Genever Stokerij in Oostwold en proefboerderij Ebelsheerd opgenomen in de route.
Ook langs de route was volop sfeer. Straten en huizen waren versierd met vlaggetjes en bewoners zorgden op verschillende plaatsen voor een warm welkom. Muziek zorgde onderweg voor extra gezelligheid, met onder andere optredens van De Bierspiekers en Vrouwenkoor Vrolijke Noot.
De deelnemers werden tijdens de tocht bovendien regelmatig getrakteerd op versnaperingen. Er waren voldoende mogelijkheden om even uit te rusten en gebruik te maken van sanitaire voorzieningen.
Het aangename wandelweer droeg bij aan de sfeer van de eerste dag. Vrolijke wandelaars trokken door het landschap en ontdekten het Oldambt vanuit een ander perspectief. De combinatie van wandelen, cultuur, historie, muziek en gastvrijheid maakte de jubileumeditie direct zichtbaar langs de route.
Zondag wordt de tweede wandeldag gehouden. De routes voeren dan onder meer door Scheemda, Heiligerlee en Westerlee en opnieuw staan het landschap en de verhalen van de Graanrepubliek centraal.
Foto’s: Catharina Gglazenburg, klik HIER voor meer foto’s