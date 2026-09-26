Van droom naar speelplek: Bellingwolde opent na jaren inzet nieuwe speeltuin

BELLINGWOLDE – Na jaren van plannen maken, acties voeren en geld inzamelen is zaterdagmiddag aan de Kastanjelaan in Bellingwolde de nieuwe speeltuin officieel geopend. Wethouder Wietze Potze verrichtte samen met bestuurslid René de officiële openingshandeling. Daarmee kwam een lang gekoesterde wens van speeltuinvereniging Plan Oost en betrokken dorpsbewoners uit.
Aan de realisatie van de nieuwe speeltuin ging een lange periode vooraf. De vereniging en inwoners van Bellingwolde zetten zich de afgelopen jaren op verschillende manieren in om de benodigde financiering bij elkaar te krijgen. Er werd onder meer een crowdfundingsactie gehouden, het ludieke spel ‘Schijt je Rijk’ georganiseerd en tijdens de kerstmarkt geld ingezameld. Ook het verzamelen van lege flessen en blikjes leverde een bijdrage op.
Daarnaast werd gebruikgemaakt van andere mogelijkheden om geld bijeen te brengen. Zo konden leden van de Rabobank de speeltuinvereniging aanwijzen als begunstigde van de ClubSupport-actie en werden verschillende fondsen aangeschreven. Uiteindelijk kwam er ongeveer 200.000 euro beschikbaar voor de nieuwe speeltuin.
Wensen van kinderen centraal
Bij het ontwerp van de nieuwe speelplek werd nadrukkelijk geluisterd naar de kinderen uit Bellingwolde. Al in 2022 mochten kinderen aangeven wat zij graag in de nieuwe speeltuin wilden zien. Jorn, Michiel, Ruben, Owen en Niels kwamen onder meer met wensen voor een pannakooi, schommels en een speelhuisje met zandbak. Hun ideeën werden destijds op tegeltjes getekend.
Ook toegankelijkheid kreeg aandacht. Zo werd besproken hoe de speeltuin geschikt kon worden gemaakt voor kinderen in een rolstoel, zodat zoveel mogelijk kinderen gebruik kunnen maken van de speelvoorzieningen.
In 2023 vonden de eerste gesprekken met de gemeente Westerwolde plaats. Een jaar later kreeg het bestuur, bestaande uit Jelmer, Mariska, René, Anja en Jeroen, groen licht om verder te gaan met de plannen.
Dat moment kreeg een extra betekenis omdat de speeltuinvereniging in 2024 precies vijftig jaar bestond. De vereniging werd in 1974 opgericht. De kinderen van toen werkten daarmee mee aan een nieuwe speelplek voor de kinderen van nu.
Een lange weg
In 2024 moesten veel keuzes worden gemaakt en werden gesprekken gevoerd met verschillende partijen. Tegelijkertijd werd hard gewerkt om de financiën rond te krijgen. Dat kostte tijd en energie en verliep niet altijd zonder problemen, maar de betrokkenen bleven geloven in het plan.
Het resultaat daarvan was zaterdag zichtbaar aan de Kastanjelaan. De nieuwe speeltuin is voorzien van verschillende houten speeltoestellen en biedt kinderen uit Bellingwolde een nieuwe plek om te spelen en elkaar te ontmoeten.
Wethouder Wietze Potze sprak tijdens de opening zijn waardering uit voor iedereen die zich voor de speeltuin had ingezet. Hij bedankte namens de gemeente de vereniging, vrijwilligers en alle andere betrokkenen voor hun inzet.
Daarna volgde de officiële openingshandeling. Potze en bestuurslid René scheurden gezamenlijk het papier los dat om een informatiebord was gedrapeerd. Daarmee was de nieuwe speeltuin officieel geopend.
Ook de Rabobank droeg bij aan het project. Erik Smelt overhandigde namens de bank een cheque van 500 euro aan het bestuur.
Na de officiële opening was het tijd voor feest. Kinderen konden genieten van gratis hapjes, drankjes, popcorn en poffertjes. Daarnaast konden zij zich laten schminken of een tijdelijke tattoo laten zetten. Het grootste cadeau stond echter al klaar: de nieuwe speeltuin, die volop werd gebruikt.
Foto’s: Catharina Glazenburg, video: Malou Vos
De video vindt ook hier.