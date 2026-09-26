Westerwolde in Hoogezand tegen FVV op jacht naar eerste punten

HOOGEZAND, VLAGTWEDDE – Hoewel het seizoen nog maar twee wedstrijden oud is, kan er komende zondagmiddag in de vierde klasse B al gesproken worden van een duel tussen FVV en Westerwolde ter voorkoming van laatste plaats op de ranglijst. Beide ploegen hebben hun eerste competitiewedstrijden niet in winst weten om te zetten.
Westerwolde verloor twee keer met nipt verschil van zowel Buinen (4 – 5) als Drieborg (1 – 2); FVV was in eigen huis niet opgewassen tegen Gasselternijveen (0 – 4) en verloor vorige week zondag met 6 – 1 in en van Buinen. Door deze nederlagen zijn de Foxholsters de drager van de rode lantaarn met nul punten en een doelsaldo van 1 – 10. Westerwolde staat momenteel negende met eveneens nul punten, maar een iets beter doelsaldo (5 – 7). De historische uitslagen tussen FVV en Westerwolde in Hoogezand in de seizoenen 2016 / 2017 en 2017 / 2018 geven twee grote overwinning voor FVV aan. Maar dat is intussen al weer bijna tien jaar geleden. Het is dan ook de verwachting, gelet op de resultaten tot dusver dit seizoen, dat zich komende zondag in Hoogezand een interessant en gelijkwaardig duel zal ontwikkelen. Zeer zeker de moeite waard de wedstrijd met een bezoekje te vereren.
De wedstrijd op het sportpark aan de Julianastraat in Hoogezand begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter E. Garic.
Bron: HJ Pleiter, vv Westerwolde