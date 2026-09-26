Zonovergoten Boeskoolmarkt in Ter Apel

TER APEL – Het centrum van Ter Apel stond zaterdag volledig in het teken van de 35e editie van de Boeskoolmarkt. Onder een stralende zon kwamen bezoekers naar het centrum voor de markt, de Boeskoolrommelmarkt en diverse activiteiten.
De Boeskoolmarkt werd om 10.00 uur officieel geopend door wethouder Herma Hemmen. De opening werd traditioneel opgeluisterd met een kanonschot van de Bourtange Schutters. Daarna verspreidden bezoekers zich over het centrum, waar tal van marktkramen en activiteiten voor een levendige sfeer zorgden.
Ook de Boeskoolrommelmarkt keerde terug. Na de succesvolle eerste editie konden particulieren opnieuw hun tweedehands spullen, curiosa en andere spullen aanbieden. De rommelmarkt vond plaats van 09.00 tot 17.00 uur en vormde samen met de Boeskoolmarkt een drukbezocht onderdeel van de dag.
De opbrengst van de Boeskolenverkoop was bestemd voor Stichting DuoFietsen Ter Apel. De stichting organiseert fietstochten voor ouderen en mensen met een beperking in en rond Ter Apel. De opbrengst werd bovendien verdubbeld door Handelsvereniging Mercurius.
Groningen1 live vanuit Ter Apel
Ook Groningen1 was zaterdag volop aanwezig tijdens de Boeskoolmarkt. Vanuit de locatiewagen op de parkeerplaats bij het politiebureau werden verschillende programma’s rechtstreeks uitgezonden.
Wietze de Roo verzorgde vanuit Ter Apel het programma Dieverdoatsie. Later was het de beurt aan Brunchroom met Harrie Woldendorp. Voor Woldendorp kreeg de uitzending een bijzondere betekenis. Hij presenteerde in Ter Apel zijn laatste editie van Brunchroom en nam daarmee afscheid van de radio. Jan de Vries en Julian Buist zorgden vanuit de locatiewagen voor de techniek. De live-uitzending zorgde ervoor dat de Boeskoolmarkt ook buiten Ter Apel te volgen was.
De Hoofdstraat was voor de gelegenheid vanaf vrijdagavond afgesloten voor het verkeer. Daardoor was er zaterdag volop ruimte voor de marktkramen en bezoekers. Het zonnige weer zorgde uiteindelijk voor een extra feestelijke sfeer tijdens de 35e editie van de Boeskoolmarkt.
Foto’s: Johannes Velthuis en Gert wubs