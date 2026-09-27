SELLINGEN – Op zondagmiddag 4 oktober organiseert de evangelisatiecommissie van de protestantse kerk in Sellingen een filmmiddag.
Onder het genot van iets te drinken met wat lekkers erbij hoopt men met elkaar een fijne zondagmiddag te hebben. De film is voor alle leeftijden
Allemaal van harte welkom vanaf half vier in de Sprankel bij de protestantse kerk van Sellingen.
Bron: Henny Schuring
Filmmiddag in de Sprankel te Sellingen
Foto: Jans Velthuis
SELLINGEN – Op zondagmiddag 4 oktober organiseert de evangelisatiecommissie van de protestantse kerk in Sellingen een filmmiddag.