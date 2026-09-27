Heiligerlee pakt driepunter bij Noordster

OUDE PEKELA – Noordster kent een moeilijk begin van deze competitie. De ploeg van trainer Kenny Koning behaalde uit de eerste twee wedstrijden slechts één punt. Daar kwam in de thuiswedstrijd tegen Heiligerlee geen verandering in. De Kloosterholtjers gingen verdiend met een 2-4 overwinning aan de haal.
Door Gert Meulman
Heiligerlee daarentegen pakte in de eerste twee wedstrijden met hun welbekende gevaarlijke spitsen de volle buit. Vanmiddag leek Noordster in het eerste half uur het betere van het spel te hebben, al was het spel bij vlagen rommelig en werd er veel balverlies geleden. “Baale van niks” was dan ook regelmatig vanaf de kant te horen. Na vijf minuten was er het eerste wapenfeit van de Sterren. Het schot van Milan de Vroome zwaaide echter ver naast het doel. Vlak daarna werd Heiligerlee gevaarlijk. Vanuit een aanval over de rechterkant, opgezet door Alexander Abraha, kopte Gert Reininga de bal recht in de handen van doelman Marijn Meering. Na een kwartier kwam de ploeg van trainer Bob Pontjodikromo op voorsprong. Rik Eggens kreeg door het midden te veel ruimte en rondde beheerst af: 0-1. Noordster ging hierna op zoek naar de gelijkmaker. Sulayman Bah kwam net iets tekort bij een hoge bal, terwijl Romano Bruintjes zijn actie door goed ingrijpen van Kevin de Haan niet kon voortzetten. Michael Lap schoot een afvallende bal recht in de handen van doelman Kevin Tieks. De grootste kans voor Noordster was voor Erjon Hoti. Van dichtbij schoot hij echter te zwak in, waardoor zijn inzet geblokt kon worden.
Aan de andere kant wisten de Kloosterholtjers vijf minuten voor rust wel raad met de geboden ruimte. Nadat De Vroome de bal op het middenveld had ingeleverd, speelde Eggens Reininga aan. Die bediende vervolgens hun derde gevaarlijke aanvaller, Olaf Gelderloos, die beheerst de 0-2 tegen de touwen werkte. En vlak voor rust was het opnieuw raak. Lars Hulzebos ging in het strafschopgebied een duel aan met Reininga, die naar de grond ging. Eggens pakte het presentje vanaf de stip dankbaar uit: 0-3.
Koning bracht direct na de thee de van vakantie teruggekeerde Roy Lap binnen de lijnen. Lap was op de bank begonnen en kwam in het veld voor Hulzebos. Vrijwel direct in de tweede helft kreeg Noordster opnieuw een grote kans. Verdediger Jorn van der Wilt leverde de bal in, waarna Bruintjes De Vroome voor het doel bediende. Zijn kopbal voor een vrijwel leeg doel verdween echter aan de verkeerde kant van de paal. Heiligerlee bleef gevaarlijk en bij de eerste de beste uitval was het alweer raak. Ditmaal was het Abraha die voor de 0-4 tekende. Noordster hanteerde vooral de lange en hoge bal, maar vond daarbij vaak de laatste man van Heiligerlee, De Haan, als heerser in de lucht. Arjan Wubs zag nog een schot over het doel verdwijnen. Ook Heiligerlee kreeg nog mogelijkheden. Gelderloos en De Haan schoten beiden over.
Met nog een half uur te spelen werd er aan beide kanten tweemaal gewisseld. Bij de thuisclub kwamen Aaron Meijerhof en Mohamad Bouzan in het veld voor Wubs en Hoti. Bij de bezoekers maakten Jeroen Drent en Jeroen Jager hun opwachting voor Abraha en Ruben Baas. Meijerhof, die eveneens van vakantie was teruggekeerd en daardoor op de bank was begonnen, maakte met nog een kwartier te spelen de 1-4. Nog geen twee minuten later bracht Bruintjes de spanning enigszins terug door de 2-4 achter Tieks te schieten. Heiligerlee bleef echter overeind. Pontjodikromo bracht nog Sander Dreijer binnen de lijnen voor Gelderloos. Het laatste wapenfeit van de wedstrijd kwam op naam van Eggens, die een schot van dichtbij recht in de handen van Meering zag verdwijnen.
Heiligerlee staat na de derde overwinning van het seizoen samen met Veelerveen, Ter Apel ’96 en Stadskanaal bovenin de ranglijst. Volgende week speelt de ploeg thuis tegen Ter Apel ’96. Noordster blijft door de nederlaag met één punt aan de onderkant van de ranglijst staan. De ploeg van Koning mag volgende week op bezoek bij MOVV, dat nog geen enkel punt heeft behaald.
Tekst en foto’s: Gert Meulman