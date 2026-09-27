Klein Adrillen in het Vondelhuys

WINSCHOTEN – Op 6 november wordt in het Vondelhuys in Winschoten een Klein Adrillen gehouden.
Het wordt een gezellige markt met vele mooie en lekkere dingen.
De markt is van 10.00 tot 16.00 uur.
Vondellaan 75 Winschoten.
Bron: Luktje Tipker
WINSCHOTEN – Op 6 november wordt in het Vondelhuys in Winschoten een Klein Adrillen gehouden.
Het wordt een gezellige markt met vele mooie en lekkere dingen.
De markt is van 10.00 tot 16.00 uur.
Vondellaan 75 Winschoten.
Bron: Luktje Tipker
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