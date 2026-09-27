Koffieconcert met Mannenkoor Albatros in de Dorpskerk van Midwolda

MIDWOLDA – Op zondag 11 oktober klinkt er een bijzonder muzikaal programma in de monumentale Dorpskerk van Midwolda. Mannenkoor Albatros verzorgt er, onder leiding van dirigent Bauko Tiggelaar, een sfeervol koffieconcert. Het koor wordt afgewisseld en aangevuld met muziek op het historische Hintsorgel, bespeeld door Ludolf Heikens, en accordeonmuziek van Gertie Bruin.
Het idee voor dit concert ontstond bij een vrijwilliger van het kerkhof bij de Dorpskerk, die tevens lid is van het mannenkoor. Vanuit zijn betrokkenheid bij de monumentale kerk ontstond het plan om het koor juist op deze bijzondere plek te laten optreden. In overleg met Ludolf Heikens, organist van het Hintsorgel en lid van de plaatselijke commissie, werd het idee verder uitgewerkt. De muzikale relatie tussen Heikens en dirigent Tiggelaar bleek daarbij een mooie basis voor de samenwerking. Kerk en kerkhof zijn eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.
Tijdens het concert laat Mannenkoor Albatros zich van verschillende kanten horen. Het koor zingt zowel a capella als met begeleiding van het Hintsorgel. De koorzang wordt afgewisseld met orgelwerken en accordeonmuziek, waardoor een gevarieerd programma ontstaat waarin stemmen en instrumenten elkaar afwisselen. De combinatie van koorzang, accordeon en de karakteristieke klank van het historische
Hintsorgel maakt dit concert tot een muzikale middag met een bijzonder Gronings decor.
Het koffieconcert vindt plaats op zondag 11 oktober om 15.00 uur in de Dorpskerk van Midwolda. Tickets via albatros-koor.nl Muziek, historie en gezelligheid komen samen in de Dorpskerk van Midwolda.
Iedereen is van harte welkom!
Hoofdweg 168
9681 AL Midwolda
www.hintsorgelmidwolda.nl
www.albatros-koor.n
Bron: Elly Smits
Foto’s: Marcel Lameijer en eigen foto’s