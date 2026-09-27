DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Gistermiddag is bij een ongeval op de Schwartenberger Straße een 64 jarige vrouw zwaargewond geraakt. Zij belandde om half vier met haar VW T Cross in de berm en botste tegen een boom. Twee kinderen, die bij haar in de auto zaten, raakten lichtgewond. Alle drie inzittenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De auto raakte total loss.
Meppen
Tussen vrijdag 22.30 en zaterdag 5.30 uur is bij een horecagelegenheid aan de Schullendamm in Meppen ingebroken. Vervolgens hebben zij het pand doorzocht. Er is niets gestolen. De schade wordt geschat op enkele honderden euro’s. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die informatie hebben, contact op te nemen met de politie in Meppen (tel. 05931/9490).