Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Stadskanaal

STUDIO GRONINGEN 1 – Deze week gaat de Bingo-superhoofdprijs van € 400,00 naar Stadskanaal.
Tijdens de Radiobingo zijn zondag weer mooie prijzen vergeven. De superhoofdprijs gaat deze week naar Stadskanaal. De gelukkige winnaar krijgt 400 euro! De hoofdprijs in de vorm van 140 euro gaat naar Veendam. Een prijs in de vorm van 70 euro gaat naar Onstwedde.
Rijtjesprijzen
BBQ pakket gewonnen in: Winschoten
Bingokaarten gewonnen in: Stadskanaal
€ 25,- gewonnen in: Blijham, Nieuwe Pekela, 2x Stadskanaal, Ter Apel
Troostprijzen:
Metworsten gewonnen in: Alteveer en Emmer-Compascuum
Bingokaarten gewonnen in: Heiligerlee
Om privacy redenen maken wij niet de namen van de winnaars van de bingo bekend, maar mocht u het leuk vinden met de gewonnen prijs op de foto te gaan en dit wereldkundig te maken op www.westerwoldeactueel.nl stuur dan een foto en uw gegevens naar redactie@westerwoldeactueel.nl
Zo doet u mee met de Radiobingo
Deelname aan de Radiobingo is eenvoudig. Ga naar een van onze verkooppunten en koop daar bingoloten á € 0,50 per stuk (* Bingokaarten worden alleen per straatje verkocht). Luister zondag tussen 20.00 en 21.30 uur naar Radio Westerwolde en speel mee! Gewonnen prijzen worden bij u thuis bezorgd. Neem voor vragen contact met ons op. Bingokaarten zijn te verkrijgen bij:
Snackbar Sell’n | Dorpsstraat 30, Sellingen | Tot 19:30 uur
Snackpoint ’t Stoepje | Beumeesweg 172, Alteveer | Tot 19:30 uur
Tankstation Shell Kap | Verlengde Brugkade 10, Stadskanaal | Tot 20:00 uur
Tankstation Tango Hilgers | Raadhuislaan 107, Oude Pekela | Tot 20:00 uur
Tankstation Texaco Metting | Hoofdweg 33, Bellingwolde | Tot 18:45 uur
Tankstation Shell De IJzeren Klap | Aweg 10 A, Musselkanaal | Tot 19:45 uur
Tankstation Shell Technotrans | van Stolbergweg 26, Veendam | Tot 20:00 uur
Vonvi Deco&Gifts | Hoofdstraat 55, Ter Apel| Tot zaterdag 16:00 uur
Jumbo Winschoten | Heemskerkstraat 56, Winschoten | Tot 20:00 uur
Studio Groningen1 Vlagtwedde | Dr. P. Rinsemastraat 7a, Vlagtwedde | Tot 20:00 uur
En bij onze medewerkers die de prijzen thuisbezorgen.