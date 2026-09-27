Shantykoor Maritiem verzorgt herfstconcert

WINSCHOTEN – Het Winschoter Shantykoor Maritiem heeft een mooi jaar met vele optredens achter de rug. Het afgelopen jaar heeft zij in menige woon-zorgcentra sfeervolle optredens verzorgt. Daarnaast was er in mei ons jaarlijkse shanty festival met 9 koren op 3 podia in het centrum van Winschoten . Recent traden we nog op in Wilhelmshafen Duitsland. Het koor staat al vele jaren onder leiding van dirigent Georg Kühn.
Op zondag 25 oktober vindt er het jaarlijkse herfstconcert voor plaats in de aula van het Dollard College te Winschoten ( mr. D.U. Stikkerlaan). De zaal is om 13.00 uur geopend en het programma begint om 14.00 uur. Het optreden van het Shantykoor Maritiem beloofd een muzikale middag te worden met vele seasongs en shanty’s uit het inmiddels meer dan 150 liederen tellende repertoire van Shantykoor Maritiem. ‘Wij zijn blij dat daarnaast het gemengd koor “Boven Wotter” aan deze muzikale middag invulling geeft met hun interpretatie van oldies en evergreens. Het belooft een afwisselende middag te worden. Met na afloop natuurlijk de vermaarde verloting met vele mooie prijzen’ aldus Theo Nijland.
Opgave en/of bestelling entreekaarten kunt u doen bij Herman Teuben op de volgende manieren:
Telefoon: 06 45877788 ( tot 18.00 uur) of hgteuben@planet.nl
Het is een mooie gelegenheid om het koor en een deel van de 150 liederen te leren kennen. Wie weet spreekt het u aan om eens op een maandagavond tijdens de repetitie nader kennis te maken. De koffie staat klaar. Ze kunnen altijd nieuwe leden gebruiken en willen u graag ontvangen. In gebouw Irene bij de Vennekerk aan de Venne te Winschoten vanaf 19.30 uur. Als u besluit dat u wilt meezingen, wordt u na een stemtest ingedeeld bij één van de vier stemgroepen. U kunt altijd een poosje kosteloos een paar weekjes meedraaien.
Meer weten: zie de website: https://www.shantykoormaritiem.nl
Bron: Theo Nijland, secretaris Winschoter Shantykoor Maritiem